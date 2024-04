Ruská ropa do Česka teče dál, stopka přijde až příští rok. Unipetrol už má náhradu: vylepšuje „západní“ ropovod

Přes 4 miliony tun ruské ropy přitekly loni ropovodem Družba do Česka. Respektive do rafinérií petrolejářské společnosti Orlen Unipetrol. Česko má, co se týče dovozu ropy z Ruska, dočasnou výjimku z evropského embarga, jelikož kapacita potrubí, na které je Česko napojeno ze západu, zatím nestačí na pokrytí celé domácí spotřeby ropy. Unipetrol jako jediný dovozce u nás výjimky EU náležitě využil.

