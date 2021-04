Kdo zpracuje dokumentaci nové železnice z Prahy do Berouna? Součástí bude více než 24kilometrový tunel

PRAHA Správa železnic znovu začala připravovat aktualizaci dokumentace pro územní řízení stavby nové trati mezi pražským Smíchovem a Berounem, jejíž součástí bude více než 24kilometrový tunel. Vypsala proto nyní opakovaný tendr. Informovala o tom v úterý Správa železnic.

Organizace na zakázku vypsala soutěž už loni, po zásahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ji však zrušila. Tehdy se její odhadovaná cena pohybovalo kolem 160 milionů korun.



Nová dvoukolejná trať, která bude součástí třetího koridoru, začne úpravou výjezdu ze stanice Praha-Smíchov, kde ke dvěma stávajícím kolejím přibudou další dvě. Trať povede převážně v tunelu, který začne pod Barrandovem a vyústí u Berouna. Dále bude nový koridor pokračovat estakádou přes údolí Berounky.

Na pražské straně tunelu bude vybudována odbočka na Branický most ve směru Praha-Krč a na berounské straně tunelu bude připravena odbočka pro navazující novou vysokorychlostní trať ve směru na Plzeň. Nový tunel bude navržen na maximální rychlost 200 km/h. Samotná stavba by měla začít v roce 2028 a trvat zhruba sedm let.



Po dostavbě trati by se podle správy měla zkrátit jízdní doba ze Smíchova do Berouna ze současné více než půlhodiny na 12 minut. Zrychlí tak mezinárodní doprava mezi Prahou, Plzní a Mnichovem či Norimberkem. Zkvalitnění čeká i regionální dopravu mezi hlavním městem a Berounem a jihozápadní částí Středočeského kraje ve směru do Prahy. Odlehčení současné přetížené železnice podél Berounky od dálkové osobní a nákladní dopravy umožní zvýšit frekvenci provozu příměstských vlaků na této trati.



Většina ražby tunelů bude v hloubce zhruba 150 metrů pod povrchem. V současné době existuje na světě 13 delších železničních tunelů a obdobné množství se staví nebo připravuje.

Jde o první větší veřejnou zakázku související s plánovaným vybudováním tunelu mezi Prahou a Berounem, které by ve výsledku mělo přijít předběžně na 50 miliard korun. Správa železnic zakázku vypsala loni. V závěru roku tendr napadla u ÚOHS společnost Sudop Praha a úřad zakázal uzavření smlouvy. Správa následně soutěž zrušila s odůvodněním, že chce postupovat při zadávání veřejných zakázek způsobem, který je absolutně transparentní. Zrušením soutěže ztratila Správa železnic asi půl roku.