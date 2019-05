Babiš: Banky ať přispívají třeba na silnice. Místo sektorové daně by mohl vzniknout fond

Praha Kapitáni českého bankovnictví se ve čtvrtek setkali s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Společně se shodli, že zavedení speciální bankovní daně, po níž volá koaliční ČSSD, by mohlo zpomalit tuzemskou ekonomiku.

S Babišem se podle zdrojů LN sešli šéf České spořitelny Tomáš Salomon, generální ředitel ČSOB John Hollows, šéf Komerční banky Jan Juchelka, předseda dozorčí rady UniCredit Bank Jiří Kunert a zástupci České bankovní asociace (ČBA) Pavel Štěpánek a Miroslav Zámečník. Jména pak potvrdil LN tiskový odbor Úřadu vlády.

„Potvrzujeme, že došlo k setkání zástupců bank a ­ČBA s panem premiérem. Jednalo se o­ pracovní setkání, na kterém byly diskutovány dopady navrhované bankovní daně na českou ekonomiku,“ uvedl také výkonný ředitel ČBA Pavel Štěpánek.

Namísto sektorové daně upřednostňuje předseda vlády vytvoření fondu, do kterého by banky přispívaly. Financovala by se z něj například stavba mateřských škol nebo silnic, uvedla ve čtvrtek Česká televize (ČT). Babiš ČT také řekl, že po představitelích bank chce, aby se zamysleli, jak zabránit vyplácení dividend do zahraničí.

„Taky jsem na ně apeloval, že by mohli zrušit poplatky pro lidi, více úročit vklady pro občany. Bylo to takové první setkání,“ uvedl šéf vlády na obrazovce.

Premiér se v posledních dnech k sektorové dani několikrát vyjádřil. V neděli ve vyjádření pro ČT její zavedení připustil. Relativizoval tak svá slova z ­poloviny dubna, že o záležitosti s ČSSD jednat nebude. V pondělí nicméně LN řekl, že jeho vyjádření pro ČT bylo překroucené. „Nemluvím česky ideálně, ale tolik rozumím, abych věděl, že jsem neřekl, že jsem otočil. Řekl jsem, že na bankovní daň mám stále stejný názor, že to banky přenesou na občany, firmy, ohrozí to likviditu, cenu hypoték – zkrátka že my sektorové daně nechceme,“ vysvětloval premiér. Rovněž uvedl, že nechce zavádět speciální daň ani pro operátory.

Vládní koalice se nicméně v­ úterý shodla na zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy jako Facebook nebo Google. Ministerstvo financí by mělo do konce května vypracovat příslušný návrh. Podle konzervativního odhadu resortu by nová daň mohla do státního rozpočtu ročně přinést až pět miliard korun. Účinnost zákona ministerstvo odhaduje na polovinu příštího roku.