Volba kurzu 28 korun za dolar se ukázala jako dobré rozhodnutí, říká porevoluční ministr Dlouhý

Vůbec se nemluví o tom, že na podniky čekala od začátku 90. let kromě rozpadu trhu RVHP a přechodu na tržní ekonomiku také začínající globalizace, říká v rozhovoru pro LN jeden z nejmladších členů nejužšího Klausova týmu Vladimír Dlouhý. Snaha udržet si takzvané rodinné stříbro, tedy za socialismu ceněné tradiční podniky, tak podle něj nedávala žádný smysl.

LN: Jaká byla spolupráce s Václavem Klausem? Lidé si to obvykle představují tak, že praštil pěstí do stolu a bylo rozhodnuto.

Byl tehdy hlavní postavou mezi ekonomy. Byl to prostě šéf, toto postavení bylo přirozené a v té době i ta jeho složitá povaha sehrála mimořádně pozitivní roli. Léta 1990–1993 byla jeho hvězdná doba.

LN: Jak jste se dostal do epicentra vytváření konceptu ekonomické transformace?

Pracoval jsem v Prognostickém ústavu, ale zároveň jsem se pohyboval – asi jako nejmladší člen – ve skupině ekonomů, z nichž jsme tři, Valtr Komárek, Václav Klaus a já, byli potom osloveni Václavem Havlem s nabídkou stát se členy vlády. My jsme pak přivedli další řadu lidí. Dostali jsme se do naprostého centra dění a stali se těmi, kdo museli probojovat ekonomickou transformaci a pak ji také realizovat.