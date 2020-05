TEST: Superb iV. Na dlouhých cestách s první hybridní škodovkou

Praha Hybrid s možností nabíjení ze zásuvky má ve městě fungovat jako elektromobil, na delších trasách pak ale bez omezení jede na benzín. Superb iV je prvním takovým modelem od škodovky a chtěli jsme zkusit, jak na delší trase funguje, a také, zda vůbec dává smysl jej při cestování na větší vzdálenost - třeba na dovolenou - dobíjet.

Při pohledu na mapu dobíjecích stanic podél našeho výletu to vypadalo, že to bude snadné. Stačí si najít hotel poblíž a auto nabít přes noc. Nabízely se možnosti nabíjení v centrech měst během prohlídky, u restaurací v průběhu oběda i například před maďarskými lázněmi.

Jenže teorie je jedna věc a praxe druhá. U hotelů se ukázalo, že najít ubytování blízko nabíječky není snadné. Buď to znamenalo neadekvátně vyšší cenu, nebo hotel se špatným hodnocením. V rezervační aplikaci je sice šance najít jen ubytování s možností dobíjení elektromobilu, to ale někdy znamená, že je kilometr daleko nabíječka, ke které potřebujete speciální čip, nebo že vám umožní auto nabít v garážích. Ovšem až po v podrobných podmínkách se ukáže, že poplatek je třeba 300 korun. To pak u malé baterie Superbu nedává žádný smysl.

Plány s nabíjením ukončil chybějící kabel

Trápení s plánováním ale skončilo hned u první nabíječky. U hotelu v maďarském Sopronu se ukázalo, že v testovaném autě není potřebný kabel, jen ten na 230 voltů. Proto nakonec šlo spíše o test, jak se auto chová bez nabíjení. To bylo nakonec dobře, protože myslíme, že právě takto většina rodinných dovolených s tímto vozem dopadne.

Škoda Superb iV Benzínový turbomotor 1,4 litru 115kW + elektromotor 85 kW, systémový výkon 160 kW Zrychlení z 0 na 100 km/h: 7.7 sekundy Základní cena: 891 700 korun

Během 2300 kilometrů dlouhé jízdy, která proběhla ještě před uzavřením hranic kvůli pandemii koronaviru, bylo navzdory snaze hledat ideální nabíječky v podstatě jediné místo, kde nabíjení nevyžadovalo vůbec žádný kompromis a dávalo smysl - nabíjecí stojan byl na parkovišti před lázněmi, tam jsme tak jako tak museli čtyři hodiny stát a během té doby se baterie mohla zcela dobít.

Samozřejmě bylo nutné vědět, kde stojan je, navigace v autě s tímto nepomůže, bylo třeba mít některou z aplikací majitele elektrických aut. V jiných případech by buď pauza u dobíječky nebyla tak dlouhá (za hodinu se dobije maximálně 20 kilometrů elektrického dojezdu, v praxi spíše deset) nebo v případě noclehu by to znamenalo dražší ubytování na horším místě a bylo výhodnější obětovat benzín „navíc“ než doplňovat elektřinu, i když byla v daném případě zdarma.

Obecně se dá říct, že všude možnosti dobíjení a zpravidla také zdarma po naší cestě byly a to v Maďarsku, Bosně, Chorvatsku i Rakousku. Ale zkrátka jich nebylo dost na to, aby bylo jednoduché je používat. Při plánování jde narazit i na absurdity, kdy je k použití nabíječky potřeba zajít na nedaleký úřad a tam někde požádat o zapůjčení čipu. Ten je následně nutné v pracovní době úřadu vrátit.

Bez dobíjení se auto s prázdnou baterií chová jako běžný hybrid a spotřeba se držela kolem 5,6 litru na sto kilometrů. Podobnou trasu s možná o něco vyšším podílem dálnic jsme s naftovým Superbem jeli za 5,4 litru nafty. Nutno ale říct, že stačí pár agresivnějších rozjezdů, trochu těžší noha na plynu a spotřeba hybridu se snadno dostane nad sedm litrům, naopak u nafty se i v takovém případě drží stále pod šesti litry.

Na obdobné spotřeby se dá ale dostat i s běžnými hybridy, tedy s těmi bez možnosti dobíjení - dokonce i SUV Toyota RAV4, která kombinuje elektromotor s 2,5 litrovým čtyřválcem, umí spotřebu udržet na hodnotách, které vykazoval Superb, jenž elektromotor kombinuje s přeplňovaným motorem o objemu 1.4 litru.

Záhadná zima

Předpokládáme, že první hybridní škodovka bude jezdit zejména po městech, a to hlavně na elektřinu. V zimním období nám přišlo, že deklarovaný elektrický dojezd „až 62 kilometrů“ je z říše snů. Při první jízdě zmizely ⅔ baterie během 15 poklidných městských kilometrů. I u dalších elektrických pokusů mizela elektřina až nebývale rychle. I když se podle elektrického dojezdu zdálo, že se dá do obchodu dojet čistě na elektřinu, stačil rychlejší nájezd do křižovatky a elektřina byla fuč. Zde je třeba zmínit, že v testech jiných novinářů se jim opakovaně dařilo ujet na baterie přes čtyřicet kilometrů, zároveň ale vykazovali výrazně vyšší spotřebu s vybitým autem. Trochu záhada.

Škoda Superb iV.

I kratší zimní dojezd na elektřinu ale situaci moc nemění. Auto je za totožnou cenu jako srovnatelný naftový vůz (891 900 korun, hybrid má 160 kW, nafta 140 kW). Kdo jezdí hlavně po městě, respektive zejména kratší cesty do práce a má možnost doma a ideálně i v práci dobíjet, tomu auto udělá dobrou službu a bude zpravidla jezdit pouze na elektřinu, tedy v příjemném tichu a bez lokálních emisí.

Elektřina je proti naftě také výrazně levnější. Otázkou ale je, zda nebudou majitelé služebních vozů preferovat firmou placený benzín proti vlastní elektřině. S nabitou baterií auto nabídne také lepší dynamiku než nafta a při předjíždění ochotněji vystřelí vpřed.

U ceny je ale důležité zmínit, že slabší naftový vůz (110 kW) s automatickou převodovkou je o 60 tisíc levnější, s manuálem pak dokonce o 130 tisíc levnější. Benzínový motor (110 kW) je pak o dalších 60 tisíc níže. Kdo tak chce ze základního benzínového motoru s manuální převodovkou udělat o 50 kilowattů silnější hybrid s automatickou převodovkou, musí si připlatit 190 tisíc korun. Takový zákazník proto musí chtít výkon, komfort automatu a možnost jízdy na elektřinu.

I na delších trasách hybridní škoda ale nabídne dobrou spotřebu a není třeba se bát toho, že by vláčení 135 kilogramů těžkých baterií mělo na spotřebu výrazný vliv. Naopak možnost ukládat přebytečnou energii do baterie a následně ji využít spotřebu snižuje. Jen je potřeba počítat s tím, že s plnou baterií auto funguje lépe a nabídne více síly a požitku.

Pár dravějších předjetí...

Je ale na místě varovat, že stačí pár dravějších předjetí a elektřina z baterie je pryč, Superb v tomto případě s elektřinou hospodařit neumí. Například BMW si umí elektřinu naplánovat na trasu zadanou v navigaci a prioritně ji použije na průjezdech městy, Škoda ji dokáže vyplýtvat už na dálnici na začátku trasy.

Škoda Superb iV.

Zajímavostí je, že servis na hybridní Superb stojí stejně jako na ten naftový. Proti naftě nabídne hybrid mnohem lepší kulturu jízdy, nevýhodou je prakticky jen menší zavazadelník, absence rezervního kola a kratší dojezd.

Třetí generace Superbu je na trhu už pět let, ale loňská modernizace mu výrazně pomohla prokouknout. Několik lidí si myslelo, že jde o novou Octavii. Myslíme, že Superb stále nabízí takovou kombinaci praktičnosti, prostoru a ceny, že by mohl zpátky k limuzínám a kombíkům přilákat ty, kteří v minulosti přesedlali na SUV.