Jako originál, ale lepší. Australský miliardář oprášil plán na Titanic II

Palmer chce do realizace svého dlouhodobého snu investovat až miliardu australských dolarů. Plány na vytvoření věrné kopie Titaniku představil poprvé již v roce 2012. Projektu se ale postavila do cesty řada překážek jako pandemie covidu-19 či finanční spory s podílející se čínskou společností.

„Hodně věcí se nepodařilo tak, jak jsme si představovali. Ale já jsem pořád tady, se stejným odhodláním, a teď, když je pandemie za námi, uspějeme,“ uvedl Palmer podle listu The Guardian. Deník nicméně upozornil, že výstřední podnikatel přiznal, že zatím ani nemá dojednáno, ve které loděnici by mělo být obří plavidlo postaveno.

Budování Titaniku II má podle Palmerových představ být zahájeno začátkem roku 2025. V červnu 2027 by se pak parník měl vydat z britského Southamptonu do New Yorku, tedy na stejnou trasu, která byla plánována pro původní Titanic na jeho osudné plavbě v roce 1912.

Titanic zahájil svou první plavbu 10. dubna 1912 s více než 2200 lidmi na palubě. Po několika dnech luxusní parník, který byl považovaný za nepotopitelný, narazil na ledovec - a potopil se. Přes 1500 lidí zahynulo.

Příběh katastrofy zpopularizoval romantický film režiséra Jamese Camerona z roku 1997 s Leonardem DiCapriem a Kate Winsletovou v hlavních rolích.

Projekt zpozdila pandemie

Svůj plán na vytvoření repliky Titaniku představil australský miliardář poprvé v roce 2012. V roce 2015 byly práce na Titaniku II pozastaveny kvůli finančním sporům. V roce 2018 Palmer oznámil, že se plán bude přece jen realizovat a že by loď mohla vyplout v roce 2022.

25. října 2018

Při prezentaci tento týden ve středu svedl zpoždění projektu na pandemii a prohlásil, že by mu lidé měli tentokrát důvěřovat, protože má v současné době více peněz. A že kdyby chtěl, mohl by postavit několik Titaniků.

„Mohl bych zemřít a nezanechat za sebou žádné dílo. Ale je mnohem větší zábava pracovat na projektu Titanic, než sedět doma a počítat peníze,“ řekl.

Podle vizualizace představené tento týden novinářům by měl Titanic II mít devět palub s 835 kajutami, z nichž 383 by bylo kajut první třídy, 201 druhé třídy a 251 třetí třídy. Cestující, jichž má být 2345, by měli být vyzváni, aby se na plavbu dobově oblékli; povinné by to ale nebylo.

Kromě kajut má mít parník také slavné velké schodiště, taneční sál, kuřácký salonek, kasino, turecké lázně, bazén, jídelní sály pro pasažéry různých tříd, včetně jídelny pro cestující třetí třídy, kde by se u dlouhých stolů podávalo pro hosty, toužící po co nejautentičtějším zážitku, dušené maso se šťouchanými brambory.