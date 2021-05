Twitter zablokoval účet, který na platformě sdílel Trumpova vyjádření

WASHINGTON Sociální síť twitter zablokovala účet, který sdílel příspěvky, jež začal před několika dny zveřejňovat na svých webových stránkách americký exprezident Donald Trump. Ten byl přitom z twitteru nadobro vykázán letos v lednu, když vyjádřil podporu svým přívržencům, kteří násilně vtrhli do budovy Kongresu. Mluvčí twitteru uvedla, že účet porušil pravidla společnosti ohledně obcházení zákazů. Server BBC však napsal, že Trumpova sdělení na twitteru sdílí nadále řada dalších podobných účtů.

Zablokovaný účet nesl název @DJTDesk a jeho popisek zněl „příspěvky kopírované (...) jménem 45. prezidenta Spojených států. Původně napsané přes DonaldJTrump/Desk“.



Trump v úterý představil novou sekci na svých stránkách, kam posílá svoje krátká vyjádření, jež nese název „ze stolu Donalda J. Trumpa“ (From the Desk of Donald J. Trump). Vzhled stránky i formát jeho sdělení je podobný twitteru, uživatelé však nemohou na jeho příspěvky nijak reagovat. Mají však možnost je pomocí dvou tlačítek sdílet na twitteru i na facebooku, kde jsou Trumpovy účty rovněž pozastaveny.

Trumpův mluvčí Jason Miller televizi NBC řekl, že účet @DJTDesk nezakládal nikdo blízký Trumpovi a že exprezident ani k ničemu takovému nedal svolení.

Obcházení zákazu

Twitter tvrdí, že uživatelé mohou sdílet některá Trumpova vyjádření, nedovolí však nikomu, aby touto cestou exprezident v podstatě obcházel permanentní zákaz, který na platformě má. Sociální síť nedovoluje, aby zablokovaný uživatel nechal někoho provozovat jeho jménem twitterový účet, který zastupuje jeho identitu, osobnost, značku nebo podnikání.

Twitter zaujal vůči exprezidentovi nejpřísnější postoj z velkých sociálních sítí. Facebook Trumpovy účty rovněž pozastavil, nicméně svoje rozhodnutí nechal přezkoumat svým dozorčím orgánem. Ten ve středu označil odstřihnutí exprezidenta od jeho účtů na facebooku a instagramu za správné, společnost Facebook má však podle něj ještě do půl roku vyjasnit, zda bude Trumpův zákaz trvalý či nikoli.

Platforma na sdílení videí YouTube pak zakázala Trumpovi nahrávat nová videa, původní obsah je však stále dostupný. Pod jednotlivé nahrávky nicméně uživatelé nemohou přidávat komentáře.