Expertů na umělou inteligenci je v Evropě málo. I proto jim mzdy rychle rostou

Firmy se v posledních měsících musí rozhodovat, jestli mzdové nabídky konkurenčních podniků dorovnají, nebo o své nejlepší mozky přijdou. Těží z toho hlavně experti na umělou inteligenci, kterým raketově rostou mzdy, píše agentura Reuters.

Každý den vzniká v oblasti umělé inteligence řada nových startupů. Pokud se chtějí na trhu prosadit, neobejdou se bez expertů, kterých je ale nejen na evropském trhu pomálu. Talentovaní zaměstnanci se stali horkým zbožím, za které se i zavedené firmy nebojí utrácet horentní sumy.

Poradenská společnost Avery Fairbank před pár dny informovala o tom, že nárůst mezd vedoucích pracovníků ve společnostech, které se věnují vývoji umělé inteligence, byl za posledních několik měsíců exponenciální.

„Vstup zahraničních startupů na londýnský trh konkurenční boj ještě vystupňoval,“ uvedl Charlie Fairbank, výkonný ředitel firmy. Průměrná roční mzda vedoucích pracovníků tu před pár měsíci v průměru startovala na 350 tisících liber (zhruba 10,1 milionu korun). Nyní je o dalších 50 až 100 tisíc liber vyšší.

Tradiční hráči v problémech

Mnohé firmy s poměrně bohatou historií kvůli tomu nezažívají zrovna ideální přítomnost. Příkladem je britská společnost DeepMind, která vznikla v roce 2011. O pár let později ji koupil Google za více než 500 milionů dolarů, tedy více než 12 miliard korun. V průběhu posledních let se věnovala rozvoji umělé inteligence, a to v celé řadě oblastí lidské života, včetně navržení struktury více než dvou milionů nových materiálů.

Nyní ale tento podnik více než kdy dřív začíná bojovat s řadou dobře financovaných konkurentů, kteří se snaží získat podíl na trhu a zaměstnance úspěšně přetahují k sobě. Někteří se rozhodli dokonce založit i své startupy.

„Všechny tyto firmy mezi sebou soupeří o stejné talenty,“ říká Ekaterina Almasqueová ze společnosti OpenOcean s tím, že DeepMind již není jediným lídrem v tomto oboru.

Odejít se rozhodl i spoluzakladatel britské společnosti Mustafa Suleyman, jenž následně s miliardářem Reidem Hoffmanem z LinkedInu založil kalifornskou společnost Inflection.

Vedení firmy DeepMind se snaží počet odchodů redukovat. Počátkem letošního roku i proto společnost poskytla několika významným výzkumných vedoucím pracovníkům akcie firmy v hodnotě desítek milionů dolarů. Ani to ale náročnou personální situaci příliš nevyřešilo.

„Když se taková šance vyskytne, využijete ji,“ komentuje aktuální trendy specialista na umělou inteligenci Sebastin Ruder, který se v průběhu letošního ledna přesunul ze společnosti DeepMind do rychle rostoucího podniku Cohere.