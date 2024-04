Kdyby o míru rozhodovaly víc ženy, tak by asi války byly někde už dávno uzavřené, říká nový olomoucký arcibiskup

Lidovky.cz: Dnes jste se oficiálně stal metropolitou moravským. Má arcibiskup, byť zvyklý na veřejné vystoupení, trému?

Určitě má, a nejenom trému. Například dva týdny předem jsem nemohl dobře usnout, v noci jsem se probouzel.

Lidovky.cz: Negativních zpráv přibývá, stejně jako se v české společnosti zabydluje strach, obavy z chudoby, z války. Co byste jako arcibiskup moravský vystrašené společnosti poradil?

Jednak jakési síto, kterým bychom měli prosívat to, co k nám přichází. Ne všemu bychom měli přisuzovat váhu. Kdybychom se vystavili celému tlaku světového dění, tak bychom neměli sílu ani ráno vstávat z postele, začít den. Toto nás učili i duchovní otcové. Vždycky říkali, že je důležité, co do sebe pustíš. To stejné platí i pro dnešního člověka. Víte, když do sebe pustíte jen negativní zprávy, tak už v sobě nemáme místo pro drobné věci.

Další věcí je, že jsme mnohdy ubrečení nad tím, co všechno u nás nejde. A přitom, když si to někdy srovnáme s jinou zemí, tak vidíme, že pořád jsme vlastně bohatí. V žádném případě nemusíme propadat malomyslnosti až depresím.

Lidovky.cz: A přesto čísla ukazují opak – depresí, úzkostí i sebevražd přibývá. Dokonce i mezi mladou generací. Čím si to vysvětlujete?