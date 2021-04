Komunikace v pandemii. V Česku vede Microsoft Teams, ve světě uspěl kontroverzní Zoom

PRAHA Vidět a slyšet své kolegy skrze obrazovku počítače byla už před pandemií běžná součást pracovního života mnoha lidí. Takzvané videokonference využívají firmy po celém světě. Příchod koronaviru ale tento trend rozšířil i mimo korporátní sféru.

Americkou videokonferenční platformu Zoom používalo ještě předloni asi deset milionů lidí denně. Během pandemie se číslo zvýšilo téměř 30násobně. Tržby za poslední tři měsíce fiskálního roku 2020 podle serveru BBC dosáhly v přepočtu 19 miliard korun, což je z hlediska obratu nárůst o více než 350 procent. Ve verzi zdarma je délka hovoru omezena 40 minutami a konference se může zúčastnit maximálně 100 lidí. V placené verzi, jež stojí 150 až 350 dolarů ročně (asi 3250 až 7600 korun) časové omezení není a hovor může mít až tisíc účastníků.



Vítěz pandemie

Světově nejpoužívanější platformu doprovází hned několik kontroverzí ohledně bezpečnosti. První ze zveřejněných problémů byl takzvaný „zoombombing“, tedy situace, kdy se do videokonference dostávají cizí lidé a šíří tam pornografii, výhrůžky či rasové urážky. Dostalo se to tak daleko, že před nástrojem loni v březnu varovala americká FBI.

V dubnu se ukázalo, že datový přenos mezi uživateli procházel přes servery v Číně. Některé společnosti a vládní agentury na Tchaj-wanu, v USA, Austrálii, Německu či Spojeném království proto před Zoomem varovaly. Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska svým zaměstnancům používání platformy s vazbou na Čínu zcela zakázala. Loni v létě se zase objevila chyba, díky níž mohli útočníci spustit webkameru na MacBooku bez vědomí uživatele.

Ačkoli Eric Yuan založil Zoom v Kalifornii na západě USA, sám pochází z Číny. Tam také žije a pracuje skoro třetina jeho zaměstnanců. Na rozdíl od jiných platforem Zoom funguje právě i v pevninské Číně. Obavy z čínského vlivu si Yuan velice dobře uvědomuje, proto často zdůrazňuje, že má od roku 2007 americké občanství a společnost je americká. Nedávno navíc podle deníku Kommersant omezil Zoom v Rusku přístup ke svým službám vládním agenturám a státním společnostem. Za tímto rozhodnutím pravděpodobně stojí obavy z případných sankcí.

Rozhodně ho ale lze označit za vítěze pandemie. Letos by měly tržby Zoomu růst podle Yuana až na 3,7 miliardy dolarů (zhruba 80 miliard korun).

Češi věří Microsoftu

Jak ukazují data společnosti EmailToolTester, v Česku je nejoblíbenějším nástrojem pro videokonference Microsoft Teams. Má u nás podíl 32 procent, vedle toho Skype a Zoom zaujímají každý 22 procent. Naopak celosvětově je vítězem Zoom s podílem necelých 49 procent, druhou příčku drží Google Meet s téměř 22 procenty.

Právě Teams na konci loňského roku denně používalo kolem 115 milionů lidí. Přitom jenom o rok dříve to bylo pouhých 20 milionů. Platforma vedle klasických videohovorů umožňuje chatovat s kolegy, sdílet soubory a spolupracovat na dokumentech online v reálném čase. Při plánování videoschůzek lze využít propojení s kalendářem Outlook a dalšími aplikacemi v rámci Microsoft Teams.

Aplikací Teams navazuje počítačový gigant Microsoft na svůj kancelářský balík Office. Podle provozovatele dalšího z komunikačních softwarů Slack tím zneužívá svého dominantního postavení na trhu. Microsoft údajně nutí uživatele Office k instalaci aplikace Teams a blokuje její odstranění.

Google Meet umožňuje vytvářet videokonference s velkým počtem účastníků a ti ani nemusí být firemními zákazníky Googlu. Vše navíc běží v prohlížeči či mobilní aplikaci. Hlavní výhodou služby, oproti ostatním, je totiž právě integrace s Gmailem a Kalendářem od Googlu, kdy člověk nepotřebuje další software či službu na vytvoření pozvánky, správu dalších osob či vyvolání hovoru.

Podle vývojáře a experta na bezpečnost osobních dat Michala Špačka jsou na tom z hlediska zabezpečení všechny jmenované platformy podobně. Zoom navíc intenzivně pracuje na odstranění chyb. „Bezpečnost je vždy relativní pojem, ne absolutní. Zoom si dal tři měsíce na zlepšení zabezpečení. Během nich dokonce získal i tým vývojářů nejen zabezpečeného chatu Keybase, nalezené chyby opravuje i nadále,“ řekl pro Lidovky.cz Michal Špaček. Sám přiznal, že Zoom používá pro komunikaci s kolegy a pořádání školení. Za jeho velkou výhodu považuje, že lze pořádat setkání až s tisícovkou lidí.

Loňský rok byl z důvodu pandemie neobvyklý, nyní stoupá počet naočkovaných lidí, kteří by se mohli vrátit do kanceláří. Nabízí se tak myšlenka, zda nástroje pro videokonference nečeká strmý pád. Majitel Zoomu si to však nemyslí. „Možností pracovat na dálku v podstatě odkudkoliv přibývá, díky čemuž je naše budoucnost tady, na Zoomu. Této nové reality jsme si plně vědomi a pomáháme našim zaměstnancům a klientům přizpůsobit si práci dle vlastních potřeb,“ řekl Yuan.