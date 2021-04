Vývoz do Ruska může aféra Vrbětice poškodit. Rizikem je závislost na ropě a plynu

PRAHA Možné je očekávat prakticky cokoliv. Jak konkrétně se projeví na obchodních vztazích s Ruskem kauza Vrbětice a téměř jisté vyškrtnutí Rosatomu z tendru na dostavbu Dukovan, se nyní odhadnout nedá. Nabízí se ale paralela s rokem 2014, kdy Evropská unie v reakci na anexi Krymu zavedla řadu protiruských sankcí. V jejich důsledku se propadl český export do Ruska téměř o polovinu.

Česko vyváží do Ruska hlavně vozidla a součástky, dále pak stroje a zařízení pro průmysl, kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat, různé elektrotechnické a spotřební výrobky, sportovní potřeby a hračky. Naopak z Ruska k nám proudí plyn, ropné deriváty, ocel, hliník a chemické suroviny. Jak kauza Vrbětice a stopka Rosatomu v Dukovanech ovlivní další vývoj obchodních vztahů s Ruskem, dnes nikdo předpovídat nechce.



„Lze si představit tendenci k jakýmsi sankcím, a to na jedné i druhé straně. Stejně tak je ale možné, že by se tato situace nemusela v obchodních vztazích promítnout nijak mimořádně,“ řekl serveru Lidovky.cz František Masopust, předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS.

Dle Hospodářské komory ČR je v této chvíli spor na úrovni diplomacie, nikoliv obchodu. „Pokud by se EU rozhodla embargo vůči Rusku zpřísnit, měl by tento krok samozřejmě dopad na český obchod. Jeho rozsah ale nelze v tuto chvíli nijak vyčíslit,“ tvrdí mluvčí komory Miroslav Diro.

Ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) si nemyslí, že by se obchodování mezi soukromými subjekty zásadněji oslabilo. „Firmám jde o zisk a bariéry vstupu našeho zboží na ruský trh nebudou,“ řekl pro Lidovky.cz Havlíček. Čeští vývozci i tak změny pocítí. „Bude horší podpora exportu, naše ambasáda bude oslabena,“ vysvětluje ministr.

„Pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k výraznému poklesu poptávky Ruska po českém a evropském zboží, byly by dopady rozpoznatelné pouze v nejvíc exponovaných odvětvích. Na prvním místě u strojařů, výrobců kovů a v automotive,“ soudí Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Škoda Auto, pro niž je Rusko třetím největším exportním trhem, situaci komentovat nechce.

Podle Dominika Stroukala, šéfekonoma banky Creditas, by se případná odveta Moskvy namířená na české strojírenství mohla Rusku vymstít. „Automobilový průmysl dominuje jak ve vývozu z Česka do Ruska, tak v dovozu z Ruska do Česka, takže jeho omezením by Rusko významně potrestalo i vlastní automobilový sektor,“ uvedl Stroukal pro CNN Prima News.

Otázkou je, co udělají Rusové s dodávkami ropy a plynu. „Česko je na Rusku závislé kvůli dovozu citelného objemu ekonomicky prakticky nezbytných surovin,“ říká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Mnozí ekonomové poukazují na to, že by se Česko mělo snažit více diverzifikovat své energetické zdroje. „Vysoká závislost na dovozech surovin z Ruska je samozřejmě dlouhodobým bezpečnostním rizikem,“ uvedli analytici České spořitelny.

Kauza Vrbětice není rozbuškou ve zhoršení obchodních vztahů mezi Českem a Ruskem. To odstartovalo už v roce 2014, kdy EU uvalila po anexi Krymu na Rusko sankce. Následoval prudký pokles českého exportu do Ruska. „V roce 2013 činil podíl českého exportu do Ruska 3,7 procenta, v roce 2016 se propadl již jen na necelá dvě procenta,“ upřesňuje Diro. Zatímco v letech 2012 až 2013 dosahoval český vývoz až 150 miliard korun, v roce 2015 o více než 80 miliard méně.