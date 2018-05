Smutek v předaleké galaxii. Han Solo je černou ovcí rodiny Star Wars, v kinech se mu vůbec nedaří

LOS ANGELES Nový „vedlejší“ snímek ságy Star Wars, film věnovaný pašeráku Hanu Solovi, zažil velmi nešťastný první víkend v kinech (opening week). Hůře už na tom byla jednom druhá epizoda hlavní linie, snímek Klony útočí (2002). Spolu s vlažnými recenzemi je tak ze Sola mnohem menší hit, než v jaký studio Disney doufalo.

Snímek Solo: Star Wars vydělal za první víkend v kinech „pouhých“ 83,3 milionů dolarů ( dalších 65 pak vydělal celosvětově). To je sice částka, za kterou by byla řada jiných filmů šťastná, ale v daleké, předaleké galaxii jsou zvyklí na jiný standard. Hůře na tom byl už jen druhý díl ságy, snímek Klony útočí, který za první víkend dosáhl jen na něco málo přes 80 milionů dolarů.

Situaci nepomohlo ani to, že byl Solo historicky nejdražším filmem ságy Star Wars. Díky výměně režisérů a velkému množství přetáček se rozpočet filmu vyhoupl na 250 milionů dolarů.

„Pochopitelně jsme doufali, že to bude lepší,“ přiznal magazínu Time Dave Hollis, vedoucí distribuce studia Disney. Důvodem komerčního neúspěchu by tak mohlo být přesycení značkou. Poslední díl ságy, epizoda Poslední z Jediů, se ještě nedávno promítala v kinech. Recenze pak Sola sice nekritizují, ale rozhodně ho neoznačují za něco, co je potřeba za každou cenu vidět.

Další film ságy, devátá epizoda (režie J. J. Abrams), do kin nejspíš ale dorazí až na konci roku 2019. Star Wars tak mají dost času si vydechnout a načerpat nové síly.