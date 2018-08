Češi i Slováci si málo pražské jaro, všímá si francouzský deník Le Monde

Paříž/Praha Z nového průzkumu vypracovaného sociology České a Slovenské akademie věd vyplývá, že jen polovina Čechů a třetina Slováků vnímá pražské jaro pozitivně. Ačkoli nejrůznější reformní hnutí roku 1968 nepřestávají na západě Evropy fascinovat, v Česku a na Slovensku tolik pozornosti nepřitahují. Probrat znovu myšlenky pražského jara se ale přece jen jeví jako užitečné, ba naléhavé, napsal francouzský deník Le Monde.

Stránka 1 ze 2 1 2 Další stránka

„Opravdu stojíme před paradoxem,“ řekla poradkyně ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Muriel Blaiveová. „Stát by měl připomínat tyto velmi radostné chvíle československého života, avšak neodvažuje se oslavovat něco, co uskutečnili komunisté. A tak nedělá nic. Jsou to média, která v současnosti tuto minulost oživují,“ dodala Blaiveová.



I když se ale diskuse objeví, nesoustředí se podle francouzského politologa a odborníka na střední a východní Evropu Jacquese Rupnika na to, co mohlo pražské jaro dát Evropě. Reformní proud kolem prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandera Dubčeka se přitom především zabýval regulační rolí státu a vyvážením komunistického a liberálního modelu.

„Není snadné připomínat si nezdar. Půl milionu vojáků vtrhlo do země. Žízeň občanů po svobodě vystřídala dvě desetiletí normalizace a okupace. Média tudíž mají tendenci připomínat 21. srpen jakožto konec iluze,“ uvedl Rupnik.