České Švýcarsko má své originální ručně šité kabelky

VARNSDORF České Švýcarsko se může pyšnit nejen přírodou a řadou turistických cílů a zajímavostí, ale také originálními ručně šitými kabelkami. Ve Varnsdorfu je vyrábí Lenka Mészarosová a její díla inspirovaná místní přírodou získala označení regionální výrobek.

Profesionální švadlena se po mateřské dovolené nechtěla vrátit ke stroji, u něhož by osm hodin denně vyráběla něco, co by ji až tak neoslovovalo. „Lákalo mě ušít něco originálního. Protože na trhu je hodně kabelek, ale žádná vyšívaná, zkusila jsem jít touto cestou,“ řekla Mészarosová, která nejprve oslovila se svými taškami kamarádky a kolegyně a nyní, po dvou letech podnikání, si ji hledají zákaznice z celého Šluknovského výběžku.



Materiálem pro výrobu kabelek je stoprocentní bavlna, látek má tvůrkyně k dispozici dostatek díky nedalekému podniku Velveta, který je předním evropským výrobcem bavlnářských tkanin pro oděvní účely. Inspiraci hledá Mészarosová v přírodě a sama u sebe. „Naše krajina je nevyčerpatelným zdrojem nápadů, s vlastními pak přichází zákaznice,“ uvedla Mészarosová.

Ve Varnsdorfu tak vznikají kabelky i na objednávku. „Ženy přijdou s nápadem, co by chtěly na kabelce mít, společně pak dáváme dohromady výšivku a třeba i střih,“ uvedla majitelka podniku, ve kterém jí pomáhá manžel. „Výšivky jsou na stroji, takže to v pohodě zvládá, a já hlavně šiju,“ uvedla.



Výroba jedné kabelky trvá den až dva podle náročnosti. Objednávky jsou někdy velmi speciální. „Oslovila mě rodina, jejímž členem byl šlechtic. Chtěli pro něj nechat vyšít erb. Vznikl tak sametový polštářek s výšivkou erbu,“ řekla švadlena.

Lednáček i mandala

Nejsložitější je podle ní na tvorbě kabelek právě nápad. „Když ode mě chce firma nějakou zakázkovou výrobu, trávím řadu hodin nad vymýšlením motivů, návrhu, střihu. Na druhou stranu je to vždy výzva,“ doplnila Mészarosová, jejíž výrobky je možné koupit hlavně v e-shopu.

V nabídce má kabelky a kapsičky například s motivem ledňáčka nebo mandalou. „Ženy si vybírají stylem, že jim to padne do oka. Výrobek se pak stává pro ně srdeční záležitostí, z níž mají opravdu radost, což zase těší mě,“ uvedla podnikatelka. Na módu prý příliš ale nedá. „Moje práce je víc o dobrém pocitu než o aktuálních trendech,“ dodala Mészarosová.