Česko musí vyškolit víc mladých lékařů. Už příští rok začne doktorů ubývat

PRAHA Zájem o studium medicíny je velký, fakulty však až devět z deseti uchazečů kvůli nedostatku financí nepřijmou. Odmítají jich tolik, že obor za šest let dostuduje méně mladých lékařů, než kolik jich ten rok půjde do důchodu.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) má proto plán, jak tento negativní trend obrátit. Do poloviny roku chce spolu s ministerstvem školství předložit vládě desetiletý program na zvýšení počtu studentů lékařských fakult.



Spustit se má už v příštím školním roce. „Počty mediků je třeba navýšit o deset až 15 procent. Situace je natolik vážná, že už není na co čekat,“ řekl LN Vojtěch. Vláda už něco podobného chystala předloni, tehdy se uvažovalo o miliardě navíc pro mediky ročně. Plán má přitom už několikaleté zpoždění. Zásadní pokles v počtu lékařů kvůli odchodu do důchodu má totiž začít podle statistiků už příští rok.

Úskalím plánu je také to, že asi 15 procent mediků studujících v Česku zdarma jsou Slováci. Loni jich z celkem 13 tisíc studentů všeobecné medicíny bylo 2150. A právě o stejné množství stát potřebuje navýšit počty českých studentů. Lze přitom očekávat, že se tím zvýší i počty studujících Slováků, protože vysoké školy je nemohou u přijímacího řízení diskriminovat.

Fakulty ale chtějí víc než 15procentní finanční navýšení. „Výuka jednoho medika stojí za šest let zhruba milion, stát na to dává jen asi dvě třetiny peněz,“ řekl LN děkan 1. lékařské fakulty Aleksi Šedo. Stát by proto měl své výdaje na studenty nejprve dorovnat.