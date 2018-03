Česko vydalo údajného hackera Nikulina do USA, odletěl v noci. Zeman žádal o převoz do Ruska

PRAHA Česká republika v noci na pátek podle informací českých médií vydala ruského hackera Jevgenije Nikulina, který by měl již nacházet ve Spojených státech. Z Prahy do Washingtonu krátce po půlnoci odletěl letoun ministerstva spravedlnosti USA, který se podle leteckých webů používá k transportu vězňů. Nikulin v Česku v polovině března nezískal nárok na azyl.

Jako první na informaci upozornil server Respekt.cz, serveru iRozhlas.cz měly zprávu potvrdit tři nezávislé zdroje. Spojené státy Nikulina viní z hackerských útoků. Česká policie muže zadržela v roce 2016 na základě amerického zatykače. O jeho vydání mělo zájem i Rusko, a to kvůli internetové krádeži. Konečné rozhodnutí bylo na ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, který v únoru řekl, že ho prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska, nikoli do USA.

Termín, kdy padne rozhodnutí ohledně vydání Nikulina, se nedávno posunul kvůli Ústavnímu soudu, který v únoru odložil vykonatelnost usnesení o přípustnosti vydání do doby, dokud neposoudí Nikulinovu ústavní stížnost. Podle některých zdrojů z ministerstva spravedlnosti to v praxi mohlo znamenat zablokování vydání na dlouhou dobu.

Šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, který Česko v uplynulém týdnu navštívil, v úterý na tiskové konferenci po svém vystoupení v dolní komoře Parlamentu řekl, že věří, Česko vydá Nikulina do USA. Ryan uvedl, že o případu mluvil během schůzek se svými českými kolegy. Dodal, že Washington nechce nic jiného než dodržení zákonů.