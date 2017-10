Česko získá přístup k moři. Do tří let by mohlo dostat do pronájmu kotviště v Hamburku

PRAHA Příští rok tomu bude sto let, kdy Češi přišli o přístup k moři. Součástí Rakouska-Uherska, kam tehdy české země náležely, bylo také dalmatské pobřeží a přístav v Terstu. Na základě Versailleské mírové smlouvy sice Česko jako nástupce Československa v Hamburku jeden přístav v ústí Labe přímo vlastní a dva si pronajímá, o skutečný přístup k moři se ale nejedná – jde jen o kotviště a sklady pro říční šífy. Teď se to však může změnit.

Do tří let by český stát mohl získat do dlouhodobého pronájmu lukrativní kotviště Kuhwerder Hafen. Dohodli se na tom ministr dopravy Dan Ťok (nestraník za ANO) a hamburský primátor Olaf Scholz.



Kuhwerder Hafen je dobrá adresa – leží v těsné blízkosti přístavního mola, odkud vyrážejí luxusní zaoceánské parníky na okružní jízdy. A také je na dohled od novostavby Labské filharmonie, která se stala novou dominantou Hamburku. Česko by tak získalo přímé lodní spojení s mořem.

„Je to rozhodně plus, protože se tam dostanou námořní lodě, zatímco k našemu dnešnímu území ne,“ řekl ČTK šéf Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Plocha, kterou by Česko mělo obdržet, má rozlohu asi tři hektary a nábřežní hranu o délce 200 až 250 metrů.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Za získáním nového přístavu v centru Hamburku je příběh nesplněných ambicí německého města, na němž Česko patrně nakonec vydělalo.