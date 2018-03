Čeští lvi: Nejlepší herci v hlavních rolích jsou Kronerová a Nový. Nejlepším filmem se stala Bába z ledu

PRAHA Nejlepším filmem loňského roku je rodinný snímek Bába z ledu. Jeho tvůrci v sobotu večer převzali šest Českých lvů, včetně režie a hereckých kategorií. Film režiséra Bohdana Slámy byl s 15 nominacemi favoritem 25. ročníku filmových cen, které uděluje Česká filmová a televizní akademie. Výsledky byly v sobotu večer vyhlášeny v pražském Rudolfinu. Tři sošky získal snímek Po strništi bos Jana Svěráka, politické drama Milada proměnilo dvě z deseti nominací.

Večerem rezonovalo politické dění poslední doby. Někteří ocenění i další filmaři vyzývali k obraně politické nezávislosti České televize (ČT) a obraně svobody médií. Třeba režisér Jan Svěrák označil kritiku ČT v inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. „Nepatří žádnému oligarchovi, ale nám občanům,“ řekla o veřejnoprávní televizi režisérka Olga Sommerová.



Snímek Bába z ledu popisuje vztahy mezi lidmi tří generací v jedné rodině a důležité místo v něm má otužování ve Vltavě. Scénář filmu uspěl například na newyorském filmovém festivalu Tribeca. Českého lva v sobotu získal za nejlepší film, sošky obdržel také Bohdan Sláma za nejlepší režii a scénář, herečky Zuzana Kronerová a Petra Špalková za nejlepší výkony v hlavní a vedlejší roli a Pavel Nový jako nejlepší herec v hlavní roli. Nejlepší mužský výkon ve vedlejší roli podle akademiků předvedl Oldřich Kaiser ve snímku Po strništi bos.

Sláma v sobotu téměř zopakoval úspěch svého filmu Štěstí z roku 2005, který získal sedm Českých lvů. Tehdy dostal vedle ceny pro nejlepší film stejně jako letos i cenu za scénář a režii.

Snímek Po strništi bos v sobotu získal tři České lvy ze 13 nominací. Vedle Kaisera byl oceněn Vladimír Smutný za nejlepší kameru a také Jakub Čech a Claus Lynge za nejlepší zvuk. Film, který vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka a tematicky zapadá do tetralogie filmů Kolja, Obecná škola a Vratné láhve, již dříve obdržel dvě nestatutární ceny. Cenu filmových fanoušků získal režisér Jan Svěrák a ocenění za nejlepší filmový plakát patří Jiřímu Karáskovi a Lukáši Fišárkovi.

Za drama Milada v režii Davida Mrnky dostaly České lvy za nejlepší kostýmy Simona Rybáková a za nejlepší masky Andrea McDonaldová. Cena pro nejlepší dokument patří režisérce Sommerové a producentovi Pavlu Berčíkovi za film Červená o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené. Potlesk vestoje si vysloužil střihač a pedagog Alois Fišárek, který převzal cenu za mimořádný přínos české kinematografii.

Po jednom Českém lvu mají také snímky Křižáček za nejlepší hudbu od manželů Ireny a Vojtěcha Havlových, animovaná Lajka režiséra Aurela Klimta za scénografii a česko-slovenské drama Špína za nejlepší střih. Z trojice oceněných střihačů, kteří se na filmu podíleli, to byl pro Jiřího Brožka už devátý Český lev.

Snímek Špína režisérky Terezy Nvotové, který koncem ledna dostal jako nejlepší film Cenu české filmové kritiky, byl proti Bábě z ledu i v užší nominaci Českých lvů. Finálovou pětici doplňovaly filmy Milada, Po strništi bos a Kvarteto režiséra Miroslava Krobota.

Celkem 136 hlasujících akademiků vybíralo z 25 celovečerních hraných a animovaných filmů a 26 dokumentů uvedených do distribuce v roce 2017. Filmová a televizní akademie letos upravila pravidla udělování Českých lvů poté, co někteří filmaři kritizovali postup producentů loňského vítězného filmu Masaryk, který obdržel ocenění ve 12 kategoriích, když snímek se promítal jen sedm dnů před koncem roku v jediném kině. Podle nových pravidel by se Masaryk do soutěže bez oficiální premiéry už nedostal.

Přehled udělených ocenění



Nejlepší film

Bába z ledu - producenti Petr Oukropec, Pavel Strnad

Kvarteto - producent Ondřej Zima

Milada - producenti Kristina Hejduková, Juan Mayne, David Mrnka

Po strništi bos - producent Jan Svěrák

Špína - producent Peter Badač, Karel Chvojka, Miloš Lochman

Nejlepší dokumentární film

Červená - režie Olga Sommerová, producent Pavel Berčík

Český žurnál: Hranice práce - režie Apolena Rychlíková, producenti Vít Klusák, Petr Kubica, Filip Remunda

Mečiar - režie Tereza Nvotová, producenti Kateřina Černá, Zuzana Mistríková, Tereza Polachová

Nechte zpívat Mišíka - režie Jitka Němcová, producent Viktor Schwarcz

Svět podle Daliborka - režie Vít Klusák, producenti Vít Klusák, Filip Remunda

Nejlepší režie

Bába z ledu - Bohdan Sláma

Křižáček - Václav Kadrnka

Kvarteto - Miroslav Krobot

Po strništi bos - Jan Svěrák

Špína - Tereza Nvotová

Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli

Bába z ledu - Zuzana Kronerová

Kvarteto - Barbora Poláková

Milada - Ayelet Zurer

Po strništi bos - Tereza Voříšková

Špína - Dominika Morávková

Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli

Bába z ledu - Pavel Nový

Křižáček - Karel Roden

Kvarteto - Jaroslav Plesl

Milada - Vladimír Javorský

Po strništi bos - Ondřej Vetchý

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Bába z ledu - Petra Špalková

Bába z ledu - Tatiana Vilhelmová

Kvarteto - Pavlína Štorková

Špína - Anna Šišková

Zahradnictví: Dezertér - Sabina Remudová

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Bába z ledu - Marek Daniel

Bába z ledu - Václav Neužil

Po strniští bos - Oldřích Kaiser

Špína - Patrik Holubář

Zahradnictví: Rodinný přítel - Martin Finger

Nejlepší scénář

Bába z ledu - Bohdan Sláma

Křižáček - Václav Kadrnka, Vojtěch Mašek, Jiří Soukup

Kvarteto - Miroslav Krobot, Lubomír Smékal

Po strništi bos - Jan Svěrák, Zdeněk Svěrák

Špína - Barbora Námerová

Nejlepší kamera

Bába z ledu - Diviš Marek

Křižáček - Jan Baset Střítežský

Milada - Martin Štěrba

Po strništi bos - Vladimír Smutný

Špína - Marek Dvořák

Nejlepší střih

Bába z ledu - Jan Daňhel

Kvarteto - Jan Daňhel

Milada - Olina Kaufmanová

Po strništi bos - Alois Fišárek

Špína - Jiří Brožek, Michal Lánský, Jana Vlčková

Nejlepší zvuk

Bába z ledu - Michal Holubec, Marek Poledna

Křižáček - Jan Čeněk

Kvarteto - Viktor Ekrt

Milada Jiří Klenka

Po strništi bos - Jakub Čech, Claus Lynge

Nejlepší hudba

8 hlav šílenství - Vladivojna La Chia

Křižáček - Irena a Vojtěch Havlovi

Milada - Drew Alan, Aleš Březina

Po strništi bos - Michal Novinski

Zahradnictví: Rodinný přítel - Petr Ostrouchov

Nejlepší filmová scénografie

Bába z ledu - Jan Vlasák

Křižáček - Daniel Pitín, Luca Servino

Lajka - Aurel Klimt, František Lipták, Martin Velíšek

Milada - Milan Býček

Po strništi bos - Jan Vlasák

Nejlepší masky

Bába z ledu - Zdeněk Klika

Křižáček - Lukáš Král

Milada - Andrea McDonald

Po strništi bos - Milan Vlček

Zahradnictví: Rodinný přítel - Zdeněk Klika

Nejlepší kostýmy

Bába z ledu - Zuzana Krejzková

Křižáček - Katarína Štrbová Bieliková

Milada - Simona Rybáková

Po strništi bos - Simona Rybáková

Zahradnictví: Rodinný přítel - Katarína Štrbová Bieliková

Nejlepší televizní film nebo minisérie

Kozy léčí

Spravedlnost

Zádušní oběť

Nejlepší dramatický televizní seriál

Bohéma

Svět pod hlavou

Trpaslík

Nejlepší filmový plakát

Po strništi bos - Lukáš Fišárek, Jiří Karásek

V rámci galavečera budou uděleny i ceny Magnesia za nejlepší studentský film. Nominovány byly následující snímky:

Atlantida, 2003 - Michal Blaško

Bo Hai - Dužan Duong

Místo - Tereza Vojvodová

Plody mraků - Kateřina Karhánková

Přátelské setkání nad sportem - Adam Koloman Rybanský