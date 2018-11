Anglie je nebe na zemi pro ty, kteří řeší zdravou stravu, říká Češka

Francesca Kolowrat-Krakowská je dcerou správkyně rodového majetku šlechtického rodu krakovských Kolovratů a spolumajitelka pražské restaurace Café Elektric, kde má navíc na starosti spolu s šéfkuchařkou sestavování menu, sama také peče dezerty. Je jí 20 let, v Praze žila do roku 2016. Poté se vydala na studia do New Yorku, kde studovala Culinary Arts and management v Institute of Culinary Education, kde ji poprvé napadlo, že by si ráda otevřela vlastní restauraci. Aktuálně studuje v Londýně.