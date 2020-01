Cestovatel Tadeáš Šíma pomáhá projektem ‚Pohled pro Adama‘

Cestovatel Tadeáš Šíma se v listopadu 2019 vrátil do Afriky. Měla to být jeho druhá cesta přes kontinent, kdy opět v sedle kole Apache, chtěl projet Afriku po jejím západním pobřeží. Když ale nedostal vízum do Mali, radikálně změnil plány. Z druhé cesty přes Afriku se stala „Cesta přes Blízký východ”.

V průběhu cesty realizuje také další svůj projekt. „Pohledem pro Adama jsem chtěl nastartovat formu pomoci pro svého kamaráda, jen jsem stále nevěděl pořádně jak,” říká Tadeáš Šíma.

Peníze za pohlednice lidé posílají na bankovní účet (2111756686/2700). Z věnované částky si Tadeáš odečte pouze náklady na koupi pohlednice a známky do Čech, což činí přibližně 30-50 korun a zbytek putuje do Prachatic Adamovi a jeho rodině. Prozatím v rámci tohoto projektu lidé objednali něco přes 110 pohlednic a na 40 jich už Tadeáš odeslal za jejich majiteli. Projekt „Pohled pro Adama” funguje tak, že kdokoliv, kdo chce Adamovi finančně přispět na nákladnou péči, napíše Tadeášovi na Facebook soukromou zprávu, dohodne s ním koupi některé z nabízených pohlednic, které Tadeáš během cesty postupně nakupuje a ty pak adresátům putují poštou. Minimální cena pohlednice je 200 korun. Adam byl zdravý aktivní kluk do doby, kdy se před několika lety s přáteli koupal v jezeře a nešťastnou náhodou si při skoku do vody poranil 4. a 5. krční obratel a míchu. Navzdory rychlému transportu do nemocnice, operaci i několikaměsíčním rehabilitacím zněla konečná diagnóza Kvadruplegie (pozn. kompletní upoutání na invalidní vozík, kdy se člověk kromě hlavy a někdy omezené pohyblivosti končetin nemůže prakticky hýbat, stav je neměnný).

V současné chvíli se Tadeáš nachází v Saudské Arabii. Nový plán cesty začal v prosinci 2019 v Ománu. „Z Ománu se chystám na Spojené Arabské Emiráty, doufám, že časově zvládnu i Katar, Bahrajn a Kuvajt. Pak pojedu přes Saudskou Arabii, Jordánsko a Izrael. Odtud nejspíš trajektem do Turecka, pak přes Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu a ve finále přes Slovensko nebo Polsko domů.” upřesňuje Tadeáš. Cesta bude dlouhá cca 7000 km a prakticky jediným dopravním prostředkem je jeho jízdní kolo Apache Tuwan od Apache Bicycles. Mou cestu můžete sledovat na: Facebook

Instagram



http://www.tadytada.cz/

Tadeáš byl v Africe už v roce 2017. Tehdy projížděl Afriku také po západním pobřeží, s cílem v Kapském městě. Letos byly v plánu státy Afriky, které minule neprojel, chtěl se zastavit v Mali za českými vojáky nebo sjet některý z Afrických toků na člunu. Nicméně po změně plánů odcestoval do Ománu, kam mu partneři jeho cesty, výrobce kol a elektrokol Apache Bicycles, poslali kolo. „Kolo jsme pečlivě zabalili, vykomunikovali s Tadeášem detaily a zajistili dopravu do Ománu,” popisuje Štěpán Pleskač z Apache Bicycles. Během letošního pobytu v Africe se měsíc s kamarády podílel na projektu záchrany slonů před pytláky v rezervaci Odzala Kokoua prostřednictvím projektu fotopastí.

„Ke konci se nám projekt fotopastí trochu zkomplikoval, ale nakonec jsme ho úspěšně dokončili. Nedostali jsme ale víza do Mali, proto jsem se rozhodl úplně překopat plány a procestovat Arabský poloostrov, a odtud na kole do Čech,” vysvětluje Tadeáš. V mezičase stihl Omán Tadeáš trochu procestovat, zažil výbornou náturu tamních lidí, z nichž ho mnozí zvali do svých domovů na obědy nebo dokonce na pravou ománskou svatbu. „Od svého prvního stopnutého řidiče Ahmeda se mi dostalo pozvání na svatbu. Pozvání na tradiční muslimskou svatbu se neodmítá a zřejmě jsem se tak stal větší atrakcí, než samotný ženich,” popisuje se úsměvem Tadeáš zážitek ze svatby.