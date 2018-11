ČÍNSKÝ ŠOK: Co Čecha frustruje na životě v Číně? Žádný kváskový chléb, dobré pivo ani uzeniny

Jaké to je přijet do Číny a začít zde žít a pracovat? O své postřehy, problémy, ale i úsměvné momenty se s čtenáři serveru Lidovky.cz podělí vysokoškolská vyučující Darina Ivanovová.

Jedna z mých zdejších studentek v eseji o své zálibě ve vaření napsala, že jídlo je nejlevnější kultura, a proto je v Číně tak populární. A to tedy opravdu je. Čas na oběd je posvátný a nedotknutelný. A stejně tak krátký odpočinek po něm. Rozvrh na univerzitě je postaven tak, aby měl opravdu každý minimálně hodinu volna v poledne na oběd. Zkuste někoho požádat o pracovní schůzku v ten čas, pomyslí si, že jste právě přistál z Marsu.



V kampusu je několik menz i restaurací, kde studenti platí svými univerzitními kartami (mimochodem těmi můžou platit i v kampusových obchodech), ale těm českým se vůbec nepodobají. Výběr je z mnoha jídel, v čínském stylu „od každého trošku“, jedno hlavní jídlo je neznámý pojem. Pro zaměstnance je určena „učitelská“ menza, kde se opravdu pestře najíte za cenu okolo pětadvaceti korun, v Česku bychom řekli formou švédských stolů, jen je samozřejmě vše teplé.

Ač chcete, či ne, stává se z vás postupně vegetarián. I když je výběr jídla opravdu bohatý, maso (a to ještě na malé kousíčky) v něm zahlédnete sporadicky. Flákotu masa prostě neznají, což taky vysvětluje obdiv v hlase jiné mé studentky, když při porovnávání našich životních stylů svým spolužákům jako novinku sdělila, že Češi dokážou sníst talíř plný masa. My (česko-slovenské lektorky) si dopřáváme pravidelnou terapii masem v síti „stejkáren“ s australským hovězím.



Zdejší jídlo se vůbec nepodobá tomu z českých čínských restaurací, žádné záplavy tekutého cholesterolu se nekonají. Jídla jsou spíš vařená či dušená. Ochutnávám nové druhy zeleniny, u kterých leckdy marně hledám český název. Mým současným favoritem jsou lotosové oddenky. Po poledním jídle žádná limonáda, džus či (nedej bože!) pivo, ale sójové mléko. Pokud voda, tak samozřejmě teplá. Čínským dětem se odmala vštěpuje, že pít studenou vodu je pro tělo nezdravé. Prý se pozná pokročilý stupeň sinizace cizince žijícího v Číně podle toho, že sám začne požadovat v restauraci k pití teplou vodu. Slovo termoska tak mají studenti češtiny v základní slovní zásobě.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do letošního léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

V pekingském jídelníčku nejsou moc zastoupené ryby a mořské plody, zato pověstná kachna je dobrá skoro všude, prodává se v každém supermarketu i vakuovaná. Hodně populární je i japonská a korejská kuchyně. Domnívám se, že korejská právě díky svému typickému BBQ s velkými plátky masa. Čecha můžou frustrovat ve zdejším jídelníčku tři věci – absence kváskového chleba, dobrého piva a uzenin. V pečivu je na asijské poměry poměrně velký výběr, ale je výhradně bílé a skoro vždycky nasládlé. Je už ale spousta pekáren (zásadně s francouzskými názvy), kde se dají koupit opravdu dobré bagety. V pekárnách obvykle prodávají i cukrářské výrobky a i v sebemenší pekárně je neskutečný výběr dortů, co se týká jejich zdobnosti.



I malinkatý zákusek vám s sebou zabalí do krásné krabičky ověnčené pentlemi, až je vám líto to doma otevřít (s tímhle typem lítosti obvykle bojuju pidisekundy). Horší je to s pivem, v obchodě sice koupíte i různá německá piva nebo japonské Asahi (vlastníka Prazdroje), jsou však (podle mě) na hranici pitelnosti. Klasické uzeniny není prakticky možné koupit, sama sebe přesvědčuju o tom, jak je to vlastně zdravé ( a manželovi píšu, ať na ně rozhodně nezapomene při své další cestě z Prahy).

V Pekingu jsou čerstvě dvě české restaurace, jedna s názvem Vltava a druhá, Pražská hospoda, slavnostně otvírá tuto sobotu. Takže hurá na jedno!