ČÍNSKÝ ŠOK: Etnický park a sakurové šílenství

Jako slepý k houslím. Tak nějak jsem přišla k návštěvě Čínského etnického kulturního parku. Původně jsme s kamarádkou vyrazily do muzea hedvábí, kde nás krom notoricky známého procesu přeměny bource morušového v látku lehkou jako vánek, zajímal i onen konečný produkt.

Usoudily jsme, že máme věk na to, abychom si pořídily do šatníku hedvábné šaty. A příhodnější místo k nákupu hedvábí těžko najít jinde, než v zemi, kde se jeho výrobou zabývají víc než 5000 let, a odkud se vydalo do světa. Popis muzea avizoval i přidruženou prodejnu hedvábí. Po hodinové štrapáci jsme muzeum opravdu našly. Z rozbitých oken v prvním patře, temné chodby a omšelých vrat zamčených na petlici, bylo zřejmé, že si neosvěžíme své znalosti ze základní školy, o nákupu jediného centimetru látky nemluvě. Po cestě k teď už bývalému muzeu hedvábí jsme minuly vchod do velikého parku s nadpisem China Ethnic Museum. Sluníčko svítilo, náhradní řešení bylo nasnadě.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do loňského léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září minulého roku pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

Za 90 juanů (asi 300 korun) vstupného jsme pak strávily takřka tři hodiny v parku, kde by se dalo strávit dvakrát tolik času, nás ovšem po téhle době přemohly prázdné žaludky. Skanzen se nachází na dostřel od Národního olympijského parku, ostatně Ptačí hnízdo je odsud krásně vidět. Je to vskutku park o rozloze asi 50 hektarů se vzrostlými stromy (ač ty veliké u vchodu jsou příšerně betonově umělé), vodními plochami a s ukázkami lidové architektury 56 etnik Číny. Stavby jsou opravdu provedeny v měřítku 1:1, často z materiálů původem z dané oblasti. V budovách jsou umístěny ukázky artefaktů určitého etnika, povětšinou kroje, ozdoby nebo výrobky, kterými daný region proslul. Už si nevzpomenu, u kterého etnika mě lehce poděsila brána ověnčená noži, samozřejmě umělými. (Malá asociační vsuvka – tak jako neprojdete s nožem letištní kontrolou, neprojdete s ním ani kontrolou u vstupu do pekingského metra. Řešila jsem tak rébus, jak dopravit nůž z místní Ikey, aniž bych dala dvojnásobek jeho ceny za jedinou myslitelnou dopravu taxíkem….) U některých expozic byli připraveni profesionální tanečníci, kteří v určitém intervalu předváděli folklórní vystoupení. Tedy pár jich bylo vždy zjevně profesionálních, zbytek ansámblu vypadal, že měl na nácvik několik málo hodin předtím či disponoval “medvědím“ tanečním talentem. Na konci vystoupení, která probíhala venku, vyzývali návštěvníky ke společnému jednoduchému tanci. A lidi se opravdu přidávali, což v jeden moment strhlo i mě. Rázem se na mě upřely všechny přítomné čínské mobily, a tak jsem z kolečka rychle vytančila…Bylo vidět, že celý park se teprve probouzel ze zimního spánku, ne všude bylo otevřeno, bohužel včetně občerstvení. Návštěvníků bylo možná i proto poskrovnu, to byl ale příjemný bonus, který při životě v Pekingu velmi oceníte.



Jak bylo naopak narváno v parku Yu Yuan Tan během minulého víkendu, si nechci ani představovat. Navštívili jsme ho v pondělí v brzkém odpoledni a oproti našim předpokladům rozhodně nebyl liduprázdný. Kvetou totiž sakury, a tak všichni podlehli sakurovému šílenství. Vyrážejí do parků, kde jsou stromy v květu, jen tak se procházet a kochat, ale hlavně ulovit nějaké to stylizované foto. K tomu se přidružili okamžitě zdatní prodejci s umělohmotnými rozkvetlými větvičkami, z kterých pohotově na místě uvijou věneček. Ověnčené jsme pak potkali nejen děti, slečny, ženy zralého věku, ale i pár mladíků….