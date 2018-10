Francouzská riviéra v Čechách. Ve Františkových Lázních se nudit nebude

Tisíc kilometrů sem, tisíc kilomentrů tam. S kamarádkami jsem vyrazily na pravidelný dámský výlet. Tentokrát jsme si vybraly Františkovy Lázně. Proč? Francie je daleko, v peněžence hluboko a vysoká potřeba poznat něco nového.

Lázeňská města obecně u nás mají synonymum nudy. Ale jak jsem sama poznala, opak je pravdou. Františkovy Lázně jsou na první pohled malé, ale o to více překvapení skrývají. Po příjezdu jsem zhodnotila, že okolí se opravdu podobá pobřeží Středozemního moře.



První kroky musely vést k soše malého Františka. Je tajemně skrytý v labyrintu živého plotu na hlavní třídě. Nijak speciální umístění o to větší radost způsobí, když ji návštěvník najde. Hon za prameny je zábavná disciplína, která nás baví všechny. Mě osobně zaujal studený Luisin pramen. Romantika se line ze stavby i samotné chuti.

Pohlednice z cest Pohlednice z cest je rubrika serveru Lidovky.cz. Přinášíme v ní zajímavé postřehy a střípky z našich cest. Ukážeme vám netradiční česká i světová místa. Hlavně ta, která stojí za návštěvu!



Luisin pramen

Když už nás začal honit hlad, zašly jsme do místní vyhlášené restaurace Rybářská Bašta. Nádherné místo, výborné jídlo. Poměr ceny a kvality k nezaplacení. Navíc umístění u rybníčku, kde to faunou a flórou opravdu žije, nás hodně bavilo.

Dobře jsme se najedly a rozhodly se jít ubytovat. Hotel jsme vybíraly podle recenzí, ale to co nás čekalo, bylo opravdu milé překvapení. Nedávno otevřený hotel Revelton Studios má vysoké hodnocení oprávněně. Skvělé umístění, abnormálně vstřícný personál, interiér, který uspokojí i náročnější klientelu. Obrovská knihovna, na kterou samozřejmě nebyl čas, ale působila hrozně přívětivě. Jednotlivé pokoje jsou pojmenované podle světových měst. Já jsem byla jednou nohou v Amsterdamu. Navíc hotel má společnou terasu, která je příjemná na večerní ukončení dámské jízdy. A tak se i stalo.





Pohlednice z cest na větší mapě

Po snídani jsme vyrazily na procházku k jezeru Amerika. Krásná cesta, čistý vzduch. Holky mě trošku přemlouvaly, abychom na cestu zpátky zvolily mikrovláček. Nedala jsem se a tak jsme šly po svých i zpátky. Po příchodu zpět do města jsme skočily na kávu a malinký dortík. Netušily jsme o existenci velkého vodního světa přímo v centru města, ale paní v kavárně nás poučila. Vzaly jsme plavky, které jsme si do lázeňského města povinně zabalily a užily s v Aquaforum. Čas odjezdu se přiblížil. Určitě se vrátíme, protože jsme nestihly skoro vůbec nic z toho, co Františkovy Lázně a okolí nabízí.