Hranice jsou stále uzavřené. Díky přísným zákazům se Novému Zélandu covid ‚vyhýbá', říká Češka

Tereza Novotná na Nový Zéland „utekla“ před covidem v březnu minulého roku. Cesta nebyla jednoduchá, protože netušila, zda se z Taiwanu na Nový Zéland dostane - uzavíraly se hranice.

Lidovky.cz: Jak to nyní na Novém Zélandu vypadá a jaká opatření zde platí?

Od začátku pandemie bylo na Novém Zélandu zaznamenáno 2 207 pozitivních případů nemoci covid-19. Díky rázným a hlavně rychlým rozhodnutím vlády se už na jaře loňského roku podařilo situaci v zemi dostat pod kontrolu, a tak došlo pouze k jedné vlně případů nákazy. V současné době země eviduje 71 pozitivně nakažených s minimálním procentem přenosu v rámci společnosti. Hranice jsou pro cizince kompletně uzavřeny a povolení do země přicestovat mají pouze občané Nového Zélandu, rezidenti a pár dalších výjimek. Všichni nově přicestovalí jsou ihned odkloněni do státem hlídané a řízené izolace, odkud se po 14 dnech vracejí zpět do společnosti.

Po celoplošném lockdownu se situace natolik uklidnila, že většina omezení z března polevila, pochopitelně se ale neustále vyzývá a dbá na dodržování preventivních opatření. Nenajdete obchod ani veřejný záchod v té nejmenší vesnici, který by při vstupu neměl dezinfekci a QR kód pro zpětné trasování nákazy. Kolikrát jsem viděla, že na více frekventovaných místech stál zaměstnanec u dveří a kontroloval, zda se lidé poctivě pomocí QR kódu zapisují, a když ne, tak k tomu byli vyzváni.



Jediným omezením pro Novozélanďany tak jsou v současné chvíli zavřené hranice. Momentálně se jedná o otevření cestovatelského koridoru s pacifickými ostrovy, takže je šance, že se brzy začne cestovat do zemí s nízkou či žádnou nákazou.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

To, že je situace na Novém Zélandu tak příznivá, je zásluhou nejen tvrdých kroků vlády, ale zejména přístupem lidí k těmto nařízením. I přestože se během březnové vlny evidovalo denně nanejvýš 80 nových případů, lidé se ke všem opatřením stavěli velmi zodpovědně a rozhodně se nic nebralo na lehkou váhu.

Pochopitelně se našli odpůrci, kteří situaci zlehčovali a nepovažovali omezení za nutná, ale i ti byli posléze vděční, že se situace restrikcemi a apelem na kolektivní zodpovědnost zlepšila. Nyní si mohou užívat volnost, jako asi málo lidí v současné době. Život se sice na Novém Zélandu vrátil do normálu, ale je vidět, že v lidech převládá ostražitost, uvědomují si hrozbu toho, že se situace může změnit, dodržují rozestupy a celkově dbají na prevenci.

Lidovky.cz: Jaká nařízení platila o Vánocích?

Vánoce i svátky okolo byly ničím nerušené. Žádná zvláštní omezení nebyla.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Lidé samozřejmě vnímají, jak jsou na tom ostatní země a díky tomu si také moc dobře uvědomují, jaké mají štěstí. Bez omezení se pořádají festivaly, více domácích sportovních utkání, víkendové trhy a jiné společenské akce, o to více se podporují lokální produkty, projekty a podniky, aby se lidé navzájem podpořili od chybějících turistů.

Připadá mi až nevhodné to takhle napsat, ale na Novém Zélandu je momentálně velmi snadné na celou pandemii zapomenout, protože žádná omezení, až na uzavřené hranice, nejsou, a proto ani není nutné přijímat nová a nová opatření. I když věřím, že je na to vláda v případě potřeby připravena.

Lidovky.cz: Jak se na Novém Zélandu staví k vakcíně proti koronaviru a kdy by měla být v zemi dostupná?

Podle posledních slov premiérky je dostatečně proočkovaná společnost podmínkou pro otevření hranic do země. Motivace znovu obnovit turistický ruch je pochopitelně velká, ale ne na úkor ohrožení společnosti. V druhé čtvrtině letošního roku by měla být vakcína k dispozici užšímu výběru pracovníků, v druhé polovině roku by pak mělo začít očkování široké veřejnosti. V současné chvíli jsou předobjednané dva typy vakcín od farmaceutických společností AstraZeneca a Novavax, k dispozici budou všem obyvatelům Nového Zélandu zdarma.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci na Novém Zélandu a v Česku?

Průběh událostí v České republice sleduji pravidelně a bez pochyb je tam situace daleko vážnější. Největší rozdíl bych hledala nejen v rychlosti a efektivnosti zavádění jednotlivých vládních nařízení, ale hlavně v jejich dodržování. Ještě v době, kdy si mnoho z nás myslelo, že nám na Novém Zélandu nic nehrozí, se během 48 hodin musel každý člověk připravit na celoplošný lockdown.

Mnoho backpackerů, stejně jako já, trávilo část nebo dokonce celou karanténu v autě s opravdu omezenou možností změny. Premiérka Jacinda Ardernová s příchodem pandemie jednala opravdu nekompromisně a Novozélanďané byli v dodržování pravidel opravdu precizní a disciplinovaní.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Samozřejmě je těžké být v takhle nejistou dobu tak daleko od rodiny, nicméně abych byla upřímná, lidé jako já tu ze současné situace dost těží. Pro lidi, co tu zůstali, je daleko jednodušší získat práci, mnoho lidí už odjelo bez možnosti se vrátit, a tak normálně plné turistické treky a místa jsou buď poloprázdná, nebo zde najdete primárně místní. Přiznat si, že se máte dobře, když víte, kolik lidí na světě negativně poznamenal dopad všech restrikcí, není jednoduché.

Tím, že Nový Zéland uzavřel hranice, se zvýšila vládní pozornost směrem k lidem, kteří jsou v zemi na turistická a dočasná pracovní víza. Většině by platnost víz už vypršela, ale momentálně není možnost, aby do země přicestovali noví pracovníci či turisté. Celoplošně se tak víza již několikrát prodlužovala a vláda nám umožnila být delší dobu v bezpečí s možností legálně pracovat.

Lidovky.cz: Jak je na tom tamní zdravotnictví?

Zdravotnictví na Novém Zélandu je všeobecně na velmi dobré úrovni. Když přišla koronavirová krize, bylo garantováno ministerstvem zdravotnictví, že se dostane zdarma péče komukoliv, kdo se na Novém Zélandu nachází a kdo ji bude v rámci uzdravení potřebovat.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Veřejnosti jsou od loňského ledna k dispozici PCR testy, které jsou pro všechny bez výjimky zcela zdarma. Lidé se mohou nechat testovat ve všech regionech ve většině nemocnic, na klinikách a v komunitních centrech. Mnoho lidí v těchto centrech také dobrovolně pomáhá.