Sjezd dlouhý 12,8 kilometru. Údolí Ötztal vládne anketám o nejlepší skiareál Evropy

Sölden Odoláte-li všem lákadlům východnějších tyrolských lyžařských oblastí a dojedete-li až do údolí Ötztal, zakotvíte na skvělou dovolenou s garancí sněhu od podzimu do jara. Tři skiareály dohromady nabízejí 283 kilometrů sjezdovek různých obtížností. A nudit se rozhodně nebudete ani poté, co si budete od lyží chtít odpočinout.

Na zimní dovolenou má každý požadavky trochu jiné: někdo očekává adrenalin na sjezdovkách, jiný se neobejde bez trochu wellnessu po celodenním lyžování, další se zase nemůže dočkat adventních trhů a rozhovorů s místními. Pokud ale některá oblast opakovaně vyhraje anketu o nejlepší skiareál v Evropě, dá se tušit, že vyhoví požadavkům všech typů dovolenkářů. To je případ střediska na ledovci Sölden.

Sölden Aréna je skiareál s jedinečnou atmosférou, která uspokojí hlavně ty, kteří na dovolené rádi sami sebe trochu rozmazlují. Lyžovat se sem můžete vypravit už brzy na podzim, a sníh letos tak, jako i jiné roky, vydrží až do pozdního jara. Napomáhají tomu dva ledovce Rettenbach a Tiefenbach, a také vysoká nadmořská výška: Sölden Aréna se pyšní celkem šedesáti vrcholy nad tři tisíce metrů.

Akce i relax

„Na ledovci Sölden je dovolená vždycky jedna velká párty,“ sdílí svoje zkušenosti pětadvacetiletá personalistka Kateřina Juřičková ze Vsetínska. „Lyžování je parádní, ale to je v Tyrolsku skoro všude. Sölden pro mě vyniká tím, že není vůbec ospalý, jako některé alpské oblasti,“ tvrdí Kateřina.

Zima v Ötztalu.

Když se na lyže ve svém oblíbeném skiareálu postaví, může sjíždět 146 kilometrů sjezdovek.



Nemusíte se bát, že byste byli za minutu dole a strávili víc času na lanovce než na svahu: místní specialitou je sjezdovka z vrcholu Schwarze Schneid, který se tyčí do výšky 3 340 metrů nad mořem. Sjezd je jedním z nejdelších v Rakousku: z kopce se povezete 12,8 kilometrů a překonáte převýšení 1 880 metrů. Od letošního roku navíc mohou lidé na jeden skipas lyžovat i v blízkém středisku Obergurgl – Hochgurgl.

Kateřina Juřičková patří mezi ty lyžaře, kteří si rádi užijí i dobrý relax. V Ötztalu ho nabízí městské lázně Freizeit Arena přímo v Söldenu nebo, o něco severněji, wellness areál Aqua Dome v Längenfeldu. „Vyzkoušela jsem oba a oba stojí za to. Vracím se ale do söldenských lázní, protože je mám blíž,“ vysvětluje.

Výlet do světa Jamese Bonda nebo pralidí

Loni Sölden otevřel na vrcholcích hor další, zbrusu nové lákadlo pro turisty: kinoinstalaci ELEMENTS 007, která vás provede zážitkovým světem Jamese Bonda. „Náš záměr je vyprávět bondovský příběh emocionální a pohlcující cestou,“ řekl kreativní ředitel projektu Neal Callow loni na podzim, když se poprvé instalace otevřela veřejnosti.

Zážitkový svět Jamese Bonda ELEMENTS 007.

Podobný unikátní projekt není na söldenském ledovci, více než tři tisíce metrům nad mořem, umístěný náhodou. Právě tady se totiž natáčela čtyřiadvacátá „bondovka“ Spectre. To je také důvod, proč se na ni ELEMENTS 007 zaměřuje. Své si ale užijí i fanoušci jiných bondovských filmů: pro tvůrce bylo důležité imitovat hlavně specifické prostředí filmů o tajném agentovi.

Když popojedete ze Söldenu kousek na sever, dorazíte do Umhausenu, kde můžete prožít v podstatě podobný, i když obsahem velmi odlišný zážitek. Nachází se zde totiž muzeum pravěkého muže a takzvaná Ötzi-vesnička. Právě v tyrolských Alpách na ledovci byl v roce 1991 nalezen pračlověk Ötzi.

Do Ötztálského údolí i s dětmi

V blízkém městě tak můžete vstoupit do pravěku a prohlédnout si, jak Ötzi a další pralidé ve své době žili. Za rodinné vstupné ve výši 17 eur můžete zábavnou formou vzdělávat o pravěku i svoje děti. „Během hodiny věděly obě naše děti o pravěku víc, než by se kdy zvládly naučit z učebnic,“ popisuje dvaačtyřicetiletý Matěj Šimánek vítanou přestávku od lyžování.

Matěj byl se svou rodinou ubytovaný v lyžařském středisku Ötztal – Hochötz, z nějž to měl oproti Söldenu do pravěké vesničky výrazně blíž. „Ledovec Sölden známe a máme rádi, s dětmi je nám ale lépe tady,“ vysvětlil. Blízké oblasti Kühtai a Hochötz nabízejí optimální lyžařské vyžití jako pro zkušené rodiče, tak pro učící se děti.

A tip na závěr? Rodina Matěje Šimáka má prý slabost pro alpské vesničky. Právě zde, v Ötztalském údolí, leží nejvýše položená vesnice v Rakousku – nadmořská výška vísky nazvané Kühtai je 2020 metrů. „Z vesnice jsou ty nejlepší výhledy na okolní hory. Úplně nejlepší je ale vyšplhat se po svazích kousek nad vesnici a vidět, jak ji hory objímají. Je to i parádní rodinný výhled,“ doporučuje Martin Šimánek.

