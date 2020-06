Jak to bude vypadat s cestováním do Ameriky? To je jak věštit z křišťálové koule, říká majitel cestovky

Pandemie nového koronaviru zatočila především s turistickým ruchem, který se po celém světě prakticky zastavil. Jak to bude v vypadat s cestováním do Ameriky a mají vůbec lidé chuť někam jezdit? „Variant vývoje je hodně a záleží na konkrétních částech USA. Je zavádějící mluvit o USA jako o jednom celku. Jedná se o rozmanitý kontinent,“ říká Jan Berenda z cestovní kanceláře USA na míru.

Lidovky.cz: Cestovní ruch byl kvůli covidu-19 zastaven. Vy se specializujete výhradně na zájezdy do USA. Jak vaši klienti reagovali bezprostředně po příchodu pandemie a zavření hranic? Rušili hromadně zájezdy nebo je spíše přesunuli na další rok?

Ze začátku to nebyly příjemné dny a nespalo se nám dobře. Musíte přepnout do krizového režimu a reagovat na situaci, která je pro všechny úplně nová. Základem všeho je komunikace, my máme trochu specifičtější klienty než ostatní cestovní kanceláře a tak jim patří velký dík za to, jak většina zareagovala. Valnou většinu zájezdů jsme přeložili na pozdější termíny, převážně na podzim, ostatní na první polovinu příštího roku. Bylo i pár případů, kde se řešení hledalo hůře, ale to bylo vzhledem k nastalé situaci pochopitelné. Nakonec jsme se ale domluvili se všemi.

Jan Berenda

Lidovky.cz: Jedno z nejzasaženějších míst pandemií v USA byl New York. Jaká byla situace na dalších místech USA?

New York přijal opatření obdobná jako Evropa a již nyní je ve fázi rozvolňování. Nové počty případů nákazy stabilně klesají a dá se předpokládat, že New York bude brzo považován za bezpečnou lokalitu. Aktuálně je odtamtud hlášen velmi dobrý trend vývoje. Ostatní americká velkoměsta na tom byla podobně jako ta evropská. Na druhou stranu je v USA spousta míst, která pandemii pocítila naprosto minimálně.

Lidovky.cz: Kdy odhadujete, že dojde k obnovení cestování do Spojených států?

Variant vývoje je hodně a záleží na konkrétních částech USA. Je zavádějící mluvit o USA jako o jednom celku. Jedná se o rozmanitý kontinent, je to jako bychom mluvili o Evropě jako celku. Z východu USA na západ je to 4000 km a na Havaj/Aljašku další 3000 km. Když Spojené státy rozdělíme do oblastí, tak Aljaška, Havaj a středozápad USA u hranic s Kanadou jsou stabilní a tam by se dalo cestovat hned. Riziko nákazy je zde možná nižší než v Evropě. Do dalších oblastí jako například západ USA, Florida a New York se dá obnovení cestování očekávat během poloviny prázdnin. Ale je to takové věštění z křišťálové koule.

Lidovky.cz: Na co se mají turisté mířící do USA připravit? Ať už v letadlech, při vstupu do země nebo během cestování?

I zde se situace postupem času mění a vyvíjí. Dle zpráv od našich partnerů v letecké dopravě mají být omezeny návštěvy letištních salonků, budou platit zvýšená hygienická opatření na letišti a v začátcích budou lety v roušce. Ovšem každý dopravce k tomu přistupuje trochu jinak a tak univerzální odpověď neexistuje. Co se týká samotného pobytu v USA, vše se opět odvíjí od lokality. Na Aljašce, v parcích na západě USA a obecně v přírodě neočekáváme nějaká zvláštní opatření. Ale dovedu si představit, že v newyorském metru bude minimálně doporučené mít roušku. Je možné, že se před letem či po přistání v destinaci bude nutné prokazovat negativním testem na covid nebo se nechat na místě otestovat, ale osobně bych to nebral jako omezení.

Národní park Arches

Lidovky.cz: Jaká je ochota lidí cestovat za oceán?

Počáteční paniku už vystřídal reálný pohled na věc, pozitivních zpráv přibývá a zájem lidí o zájezdy do USA je výrazně vyšší. Během minulých týdnů jsme již uzavřeli nové zájezdy. USA je atraktivní a pestrou zemí, takže věříme, že zájem bude stále růst.

Lidovky.cz: Amerikou dnes lomcují rasové nepokoje. Dostává tím turistický ruch další ránu?

Situace už se uklidnila a v tuhle chvíli to jsou relativně klidné demonstrace, případně pouze lokální nepokoje, naštěstí ne v příliš turisticky exponovaných částech - Houston, Atlanta, Minneapolis. Rasová pestrost a určité napětí vždy patřilo k historii USA a není to poprvé, kdy se tato země s podobnými nepokoji vypořádává. Situace je nyní stabilní a věříme, že stabilní i zůstane.

Lidovky.cz: Na jaká místa bude po uvolnění cestování do USA možné vyrazit bez obav ať už z covidu nebo z rasových nepokojů?

V tuto chvíli čekáme především na uvolnění cestovních restrikcí mezi EU-USA, což je pro cestování nejzásadnější. Za bezpečné lokality bych již dnes považoval Aljašku, Havaj, Středozápad USA. Věříme, že se brzy přidá i New York, východ USA, západ USA, Florida.

Lidovky.cz: Individuální cesty nebo s průvodcem organizujete dlouho, USA znáte detailně. Jak se podle vás Spojené státy proměnily během prezidentování Donalda Trumpa?

Na úrovni běžných lidi nijak, proměnil se možná mediální obraz a politika. Ale lidé jsou pořád stejně fajn, příroda stejně krásná a při cestování se politika úplně neřeší. Je shoda v tom, že Donald Trump je občas jako „slon v porcelánu“ a dřív mluví. Na druhou stranu, velkou část předvolebních slibů, kvůli kterým ho Američané volili, splnil.

Lidovky.cz: Máte představu, kdy se USA z pandemie vzpamatují?

Tohle je na USA krásné a ukázalo se to již mnohokrát v minulosti. Prostě nakopnou motory a jsem přesvědčený, že se vzpamatují velmi brzy. Patří to k mentalitě Američanů. Stačí zapátrat v nepříliš vzdálené minulosti. Po 11. září nebo po ekonomické recesi před 12 lety se USA vzpamatovaly rychleji, než se čekalo.

Manhattan (New York)

Lidovky.cz: Co se bude dít s cenou zájezdů do USA v roce 2021?

Velmi pravděpodobně zdraží. Důvodů je několik. Zaprvé, spousta rezervací z první poloviny tohoto roku se přesunula na příští rok, hoteliéři už teď mají zaplněné kapacity. To samé se dá očekávat v letecké dopravě. Je spousta vydaných voucherů, které budou klienti využívat, méně linek, aby byla efektivně obsazena kapacita. Volných míst bude málo a poté zafunguje princip trhu. Pak jsou tu další faktory, jako kurz dolaru, který oproti stejnému období minulého roku kolísá mezi +5-10 %, ztráty hoteliérů, které se někde musí kompenzovat. A v neposlední řadě také nové hygienické opatření, které musí letecké společnosti dodržovat.