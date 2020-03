Karavanisté pomáhají. Obytná auta budou sloužit jako základna pro hasiče či zdravotníky. Zdarma

České firmy, které nabízejí obytné vozy, pomáhají při řešení krize kolem koronaviru. Vozy z půjčoven jsou nyní bezplatně k dispozici státu. První obytňáky už vyjely ze zimních parkovišť na místa určení, kde poslouží jako pohodlné zázemí.

„Mají nám auta stát na dvoře, nebo mají pomáhat?” říká Petr Havlíček, šéf firmy Karavany Česko . Ze smíchovského depa, kde přezimovává flotila obytných aut, v úterý vyjely první Adrie. Místo určení? Pražské nemocnice, které je využijí jako zázemí pro zdravotníky.

Kempovací auta firma dala státu k dispozici zdarma. Jde o flotilu třiceti vozů. „Nabízíme přistavení na potřebná místa, zejména do nemocnic a to pro odpočinek a zázemí pro lékařský personál, který by jinak musel složitě dojíždět. Vozy jsou plně vybaveny: spaní a zázemí pro 4 lidi, lůžkoviny, toaleta, sprcha, plně vybavená kuchyň, teplá voda a topení… Vozy jsou mohou fungovat bez napojení na sítě, mají baterie (na cca 24 h používání),” napsal v oficiálním dopise pro úřady Miloslav Novák, předseda představenstva společnosti.

Další půjčovny obytných aut se zřejmě přidají. “Intenzivně o tom komunikujeme,” říká Klára Hájek Velinská z Asociace kempování a karavaningu, která bezplatné zápůjčky koordinuje. Zapojí se i pražská společnost Hykro (webové stránky zde: www.hykro.cz ). “Teď připravujeme vozidla. Máme k dispozici obytné přívěsy, obytná auta i pojízdné kanceláře, které se obvykle používají při filmování. Čekáme, co bude potřeba,” řekl jednatel firmy Vladimír Horký.

Šijeme roušky, zní ze západních Čech

S nabídkou pomoci přišla i česká značka Krs, která vyrábí obytné vestavby do dodávek. Už v pondělí 16. března známila: „Z důvodu totálního nedostatku roušek uvolňujeme výrobní kapacitu naší šicí dílny pro výrobu tohoto nedostatkového artiklu. Dnes jsme objednali potřebný materiál, budeme doufat, že přijde co nejdříve.” Ve středu materiál dorazil a šičky začaly pracovat. „Obvykle šijí obklady, sedačky, nebo zimní kabátky. Materiálu nám přivezli tak na tisíc kusů roušek, zájem je mnohem větší a stále nám volají další lidé,” řekl David Krs.