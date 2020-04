Brněnský hotel pomáhá seniorům. Denně rozváží až 200 obědů

Hotel Courtyard by Marriott se zapojil do iniciativy „Pomáháme si 2020“, která v současné době koordinuje zdarma rozvážení obědů seniorům v Brně. Marriott pro ně připraví až 200 jídel denně.

Courtyard by Marriott se rozhodl v aktuální situaci využít své volné kapacity a zapojit se do dobročinné aktivity. V místní restauraci The Yard Lounge and Dining pod vedením šéfkuchaře Radovana Zajíčka teď připraví až 200 obědů denně. Ty za pomocí iniciativy „Pomáháme si 2020“ rozvezou zdarma v okolí Brna té nejohroženější skupině – seniorům.



„Pro mě osobně i pro celý hotelový tým je možnost zapojit se do tohoto tolik potřebného projektu velkou ctí. Jedním z pilířů značky Marriott je poskytovat pomoc společnosti a tak v této době, kdy je opravdu potřeba si pomáhat, přirozeně přidáváme ruku k dílu i my tady v Brně. Do menu jsem zařadil klasické, chutné pokrmy především české kuchyně, které jsou velmi oblíbené nejen mezi seniory jako jsou třeba hovězí vývar s nudlemi, rizoto s kuřecím masem a zeleninou nebo tradiční knedlo, vepřo, zelo. Žádný „fine dining“, ale poctivě připravená, chutná a nutričně vyvážená jídla. Denně připravíme a pomáháme rozvážet 200 obědů. Děláme to pro dobrou věc a to více nás to těší,“ říká šéfkuchař Radovan Zajíček.