Legendární expedice Tatra kolem světa se vrací. Vyjede v roce 2020

Byla to poslední velká expedice, která vyjela za minulého režimu. Pro generaci dnešních čtyřicátníků, která na konci 80. let žila sledováním Rallye Paříž-Dakar, kde zápolily s terénem posádky liazů a tatrovek, působila trochu jako zjevení. Obří náklaďák s ambicí objet svět. Když se expedice Tatra kolem světa vrátila, Československo už budovalo kapitalismus. Teď, po třiceti letech, se chystá na cestu Tatra kolem světa 2. Podnik, za kterým stojí zkušený cestovatel Marek Havlíček a “zavilý tatrovák” Petr Holeček.

Lidovky.cz: Co jste dělali 18. 3. 1987?

Petr Holeček: Byl jsem na Staroměstkém náměstí, odkud vyjížděla expedice Tatra kolem světa a šahal jsem si na to auto. Z pravého boku, to si pamatuji naprosto přesně.

Marek Havlíček: Nevím, nevzpomínám si.

Marek Havlíček Cestovatel, spisovatel, fotograf a dobrodruh. V letech 2016 - 2018 objel v expediční dodávce svět. Má za sebou expedici do Afriky, kterou absolvoval v letech 2008 - 2010. “Cestování je pro mě cestou k sebepoznávání, k poznávání cizích kultur, jejich pohledu na svět a především mě samotnému rozšiřuje rozhled. Ukazuje mi jaké jiné priority mají lidé oproti Evropanům, jak žijí, jak jsou šťastní a také proč jsou šťastní. Čím víc zemí, kultur, národů, lidí poznávám, tím se mi rozšiřují obzory, možnosti jak žít, jak jít nejlépe jak umím po své cestě životem.

Lidovky.cz: Na velkou tatrováckou expedici, která objela svět, se téměř zapomnělo. Zapadla prachem. Proč?



Netrefila dobu. Odjížděla za socialismu a vrátila se do budování kapitalismu. Cestovatelé se vrátili do jiné země. Jen si to představte: najednou se na jaře 1990 v Československu objevilo pět cestovatelů, které minulý režim poslal na výpravu. Koho to tehdy v časech Občanského fóra mohlo zajímat? Ostatně první dotaz, který tehdejší posádka na Staroměstském náměstí dostala při návratu byl: ”Myslíte si, že to celé mělo cenu?”

Lidovky.cz: A jaké je to po více než třiceti letech stát před onou expediční tatrou, kterou teď vystavují v kopřivnickém muzea? Připomínám, že je to obří náklaďák v konfiguraci 6x6, kterému jako někdo namontoval ještě autobus na záda…



Marek Havlíček: Cítil jsem tam příběhy, které se na “palubě” staly. Cesta našich předchůdců trvala tři roky, zažili toho hodně.

Lidovky.cz: Jste ve spojení s posledním žijícím členem původní expedice Tatra kolem světa. Myslí si on, že to mělo cenu?

Když si čtete jejich knihy o cestě a zvážíte jen, kolik měli výstupů v televizích po celém světě, tak výsledky cesta měla. Otázkou je, jestli bylo možné jejich výsledky proměnit v nějaký reálný obchod pro Tatru Kopřivnice.

Lidovky.cz: Vaše expedice, Tatra kolem světa 2, má vyrazit příští rok (2020). Teď stavíte auto, které bude pro cestovatele tři roky domovem. Jak se liší od původní Tatry 815 GTC (Grand Tourist Caravan)?

Petr Holeček: Málo a hodně. Naše auto má jen čtyři kola, ale jinak je to čistokrevná tatra od začátku až do konce: motor vzduchem chlazený osmiválec, podvozek klasická centrální roura, tedy tatrovácká koncepce, tatrovácká manuální převodovka, zadní náprava je osazena “měchy” jako původní 815 GTC.

Petr Holeček Zemědělský inženýr, který dvanáct let žil v africké Angole. Provozoval tam mimo jiné nákladní dopravu, pro kterou využíval vozy Tatra. “Tatrovky jsem týral v extrémních podmínkách,” říká Holeček, který nezapře, že je velkým fanouškem kopřivnické produkce.

Lidovky.cz: Zkuste vysvětlit někomu, kdo v tatře nikdy neseděl a nikdy neřídil nákladní auto, proč si myslíte, že je vhodná na extrémní cestu…

Marek Havlíček: Protože jí budeme často opravovat a získáme tak spoustu záběrů pro videa… (smích). Ne vážně. Má jedinečný podvozek (principem je použití centrální nosné roury a náprav s nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami sešroubovanými v jeden celek - pozn. red.) a ačkoliv je toto technické řešení náročnějších na hmotnost, tak to kompenzuje výbornými jízdními vlastnostmi v terénu. Když se podíváte na klasicky řešené nákladní auto s žebřinovým rámem, tak se při jízdě terénem kroutí. Pro nástavbu u velkého auta, jako je to naše, to znamená až třicet centimetrů na skrutu. Na tatře jsou to tak tři centimetry. Tatra se prostě nebude “kroutit”.

Petr Holeček: Je to koncepce, kterou v Kopřivnici používají od 20. let minulého století a těch téměř sto let ji ověřilo. Benefit u velkého terénního auta je obrovský: poznáte jej na průchodivosti terénem i na jízdním konfortu.

Expediční speciál Tatra kolem světa 2: valník 815 4x4:

na 14.00R20 kolech

bez kolových redukcí

motor V8 přeplňovaný 1x turbem, 230 kW

převodovka 10 + 2

sestupná převodovka s normálním/redukovaným převodem

Lidovky.cz: Co všechno chcete do náklaďáku naskládat? Mám si to představit jako autobus do terénu, nebo spíš jako obytné auto?

Marek Havlíček: Náš expediční speciál se bude podobat obytnému autu. Opět to bude podobné původní Tatře 815 GTC, kde byla malá kuchyňka, sociální zařízení se sprchou a také cestovní kabina se sedadly. My plánujeme zhruba 8 až 10 míst k sezení.

Lidovky.cz: S kým počítáte do posádky?



Marek Havlíček: Po celou dobu s námi bude profesionální kameraman. Posádka bude proměnlivá. Chceme mimo jiné cestování ukázat dětem z dětských domovů nebo ze sociálně slabších rodin. Budou moci za námi přijet a zjistit, jak žijí jejich vrstevníci na různých místech planety. Zároveň si uvědomujeme, že naše auto za tři roky na cestě zanechá nějakou uhlíkovou stopu, takže za každých sto kilometrů chceme vysadit strom.

Lidovky.cz: Kolik taková sranda stojí?

Marek Havlíček: Celý projekt má rozpočet 19 až 25 milionů korun, a to počítáme s tříletou cestou, s pořízením auta, se stavbou speciální nástavby, s náklady na lodní přepravy mezi různými kontinenty a odměnou například pro kameramana.

Lidovky.cz: To není málo peněz.

Marek Havlíček: Třicet až šedesát procent z téhle částky dáme z vlastních zdrojů. Částí peněz by měli přispět sponzoři a část peněz bychom rádi vybrali na HitHitu. Naše kampaň tam začíná právě teď. Část peněz by na expedici měli přinést lidé, kteří si u nás zaplatí část cesty. Je to princip “vesmírných turistů”, ale my je nevezmeme do kosmické lodi, ale do tatry a do exotických míst.

Lidovky.cz: Kam vyrazíte nejdříve?

Marek Havlíček: Přes Balkán do Turecka, odtud budeme pokračovat do Gruzie, Arménie, Ázerbájdžánu a Íránu. A pak dál na východ. Například do Mongolska za námi přiletí Martin Kolomý (automobilový závodník - pozn. red.), které chce s námi projet hodně svižně. Ve Vladivostoku bychom měli být nejpozději začátkem listopadu, abychom měli snesitelné počasí. Odtud auto přepluje do Jižní Ameriky. V roce 2022 bych měli být v Africe. Odhadem je to 270 tisíc kilometrů.

Lidovky.cz: Proč je pro Vás důležité cestovat, když už lidé skoro všude byli autem, na motorce nebo jen báglem na zádech?

Marek Havlíček: Mě cestování změnilo pohled na život. Naší hlavní motivací je, že chceme lidem ukázat něco, kam by se sami nikdy nevypravili. Něco, co je za hranicí jejich světa. Možná jim dát největší dobrodružství jejich života.