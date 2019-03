Rybaření, velikonoční plavby i rybářské závody. Máchovo jezero se probouzí

Obliba Máchova jezera poslední dobou roste a není divu, nabídka sportovních i společenských aktivit se stále se rozšiřuje. Vše začíná již v dubnu. Čtvrtým rokem je na Máchově jezeře obnovena tradice sportovního rybolovu a rybaření si zde mohou užívat jak zkušení rybáři, tak i široká veřejnost. K lovu totiž stačí zakoupení povolenky a dodržování rybářského řádu pro Máchovo jezero.

Velikonoční plavby

Nezahálí ani lodní doprava, která na letošní Velikonoce již po několikáté naplánovala okružní plavby výletní lodí Hynek. Začínají na Velký pátek 19.4. a pokračují každý den až do Velikonočního pondělí 22.4., kdy zde oslavy svátků jara vyvrcholí.

„Naše loňské velikonoční plavby byly hojně navštěvované a věřím, že tomu tak bude i letos. Pozdější termín Velikonoc navíc slibuje teplejší počasí a plavbu lodí lze spojit s hezkým výletem či víkendovým pobytem v Máchově kraji“, říká Vladimír Reichert, ředitel společnosti Regata Máchovo jezero, která provozuje lodní dopravu na Máchově jezeře.



Rybářské závody

K začátku rybářské sezóny na Máchově jezeře již tradičně patří rybářské závody. Jejich čtvrtý ročník je letos plánován na 11. květen. Z minulých let zůstává počet závodníků omezen na 60 rybářů a je tedy třeba včasná registrace.

Pravidla rybolovu

Místní rybářský řád určuje celkem šest úseků vyhrazených pro sportovní rybolov ze břehu, kde lze chytat na udici od 1.4. do 30.11. 2019. Lov z loděk je po loňském zkušebním období definitivně povolen a to v termínu od 1.9. do 30.11. Zakázáno je používání echolotů a plavidel se spalovacími motory.



„Řada rybářů si našla na jezeře svůj oblíbený způsob lovu. A i rybáři ze vzdálenějších míst se k nám vracejí lovit opakovaně. Většina z nich byla s rybolovem spokojena. Mnozí si ulovili i „svoji“ pěknou rybu, jak je vidět z úlovkových lístků. Tam se objevují nejen kapři velcí 70–80 cm, štiky 80–100 cm, sumci již přes 130 cm, ale i krásní boleni, okouni a další druhy ryb“, říká Jiří Holub, ředitel Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero a pokračuje, „Od výlovu v roce 2014 jsme do jezera postupně nasadili ryby za vice než 500 000 Kč. Zkvalitňování rybí obsádky, dorůstání vysazených ryb, dosazování nejen dravců, ale i trofejních kaprů; to vše by mělo vest k tomu, že následující sezony budou stále lepší a zajímavější.“