Na Kanárských ostrovech už skoro vymizelo objímání se. Lidé se bojí, říkají Češi

Kateřina a Petr Havlíkovi žijí na ostrově Fuerteventura, patřícího do souostroví Kanárské ostrovy, už 12 let. Toto dle jejich slov úžasné místo na zemi objevili náhodou při cestách za surfováním. A rozhodli se, že tu na chvíli zakotví. V městečku Corralejo přímo u oceánu založili surfovou školu Blue Wave Surf School.

Lidovky.cz: Jak to nyní na Fuerteventuře vypadá a jaká opatření zde platí? Jak probíhá uvolňování, pokud probíhá?

Po dlouhé a přísné karanténě trvající přes dva měsíce přišlo uvolňování. Bylo několik fází, pravidla byla přísná. Koncem června začala na ostrovy zase létat letadla, ale v hodně omezeném počtu, a bylo možné cestovat lodí mezi ostrovy. Hodně hotelů zůstává zavřených ještě teď a ty, co jsou otevřené, jsou poloprázdné. Od 14. srpna zase přišla povinnost nošení roušek na veřejných místech, ulicích, v obchodech, hromadné dopravě. A samozřejmě je nutné dodržovat minimální odstup 1,5 metru od ostatních.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Pravidla nařízená vládou se dodržují. Například v restauraci nosí personál roušku neustále. Když jedeme s klienty na surfové lekce, musíme v autě mít taky roušku, na pláži kde je možné udržet rozestupy, se roušky už nosit nemusí.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Fuerteventura je pohodový ostrov, lidé se tu usmívají i pod rouškama. Sluníčko svítí, oceán se vlní, jdete na pláž a svět je fajn.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem? Jsou otevřeny hranice? Kam se smí cestovat?

Hranice na Kanárských ostrovech jsou otevřeny pro všechny členy Evropské unie. Na letištích jsou omezení v podobě měření teploty, požádají vás o vyplnění dotazníku a samozřejmě je povinná rouška. Na ostrově je minimální počet nakažených. Letadla sem létají z celé Evropy a pro turisty je to jedna z nejbezpečnějších destinací u oceánu v Evropě.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Jako majitelé surfové školy zaměřené převážně na české surfaře musíme přiznat, že letos máme práce málo. Tuto krizi pociťujeme na vlastní kůži, ale snažíme se myslet optimisticky. Věříme, že brzy se situace zlepší a lidé budou moci opět bez omezení cestovat.

Lidovky.cz: Na co jste se po karanténě nejvíce těšili?

Jedním z posledních letů 12. března jsme do Česka poslali domu dědu a museli jsme se rozhodnout, co my. Protože děti zde chodí do školy a my tady podnikáme, rozhodli jsme se zůstat na ostrově. Hranice byly několik měsíců zavřené a ten pocit, že nemůžete jet domu za rodinou ani opustit ostrov, byl opravdu nepříjemný. Po karanténě jsme se nejvíc těšili na opětovnou možnost cestování a příležitost vidět naše rodiny. Protože karanténa tady byla přísná, dva měsíce jsme byli zavřeni doma a smělo se jen s odpadky, do lékárny a na nákup, tak jsme se taky těšili na kamarády a surfování.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Lidé tu jsou rozděleni na dva tábory. Většina je dost vystrašená tím, co vidí v televizi ve zprávách. Zbytek hledá informace hlavně na internetu a nevidí důvod k tak drastickým opatřením. Všichni se snaží pravidla dodržovat a skoro vymizelo objímání přátel na ulici a tradiční polibky na tváře.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Karanténa? Mnozí z nás si uvědomili jak jednoduché je ztratit svobodu a jak těžké bude získat ji zpátky.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Otázka ekonomiky na Kanárských ostrovech je složitá, bez turistického ruchu to tady nepůjde nijak hladce.