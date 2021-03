Jsme v úplném lockdownu, lidé už jsou unavení. Vláda však dala plán uvolňování, říká Česka žijící v Anglii

Anna Huselová žije v Londýně již téměř tři roky a pracuje jako interní auditorka v dopravní společnosti. Velká Británie je od prosince v lockdownu a nařízení jsou zde přísná. „Lidé jsou určitě unavení z nařízení a neustálých změn, ale od prosince, kdy jsme v lockdownu, jsou ty pravidla vlastně stejná. Zdá se mi ale, že lidé chodí mnohem častěji ven, protože začíná být tepleji a lidé začínají vypadat šťastněji,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní ve Velké Británii vypadá a jaká opatření zde platí?

V současné době je Velká Británie v úplném lockdownu. Jediné, co je dovolené, je jít na nákup a sportovat hodinu denně venku. Nesmíme se stýkat s nikým z jiné domácnosti. Pouze v případě, když člověk bydlí sám, může se stýkat s jednou další osobou (v rámci své bubliny). A pokud je to možné, lidé pracují z domova. Dále je také zakázáno cestovat, jak v rámci Anglie, tak i do zahraničí. Vláda nám však dala plán uvolňování. Pokud se počet případů koronaviru nebude zvyšovat a více lidí dostane vakcínu, tak se ekonomika začne otvírat a měla by být zpět v normálu od 21. června. V dubnu by se měly například otevírat kadeřnictví, fitness centra a podobné služby, v květnu by se měly otevírat restaurace a bary, ale s omezením.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Řekla bych, že někteří ano a někteří ne. Asi záleží na tom, v jaké životní situaci se kdo nachází a jak ovlivnil koronavirus jeho život. Myslím si, že lidé, kteří mají kolem sebe někoho v rizikové skupině, nařízení dodržují. Ale často můžeme vidět ve zprávách, jak policie přeruší párty mladých lidí, kde je třeba až 200 až 300 lidí.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unavení z neustálých změn?

Lidé jsou určitě unavení z nařízení a neustálých změn, ale od prosince, kdy jsme v lockdownu, jsou ty pravidla vlastně stejná. Zdá se mi ale, že lidé chodí mnohem častěji ven, protože začíná být tepleji a lidé začínají vypadat šťastněji.

Lidovky.cz: Jak se v Británii staví k vakcíně proti koronaviru?

První vlna očkování proběhla již v prosinci, týkala se nejrizikovějších skupin, nyní je vakcína nabídnuta lidem mezi 40 a 50 lety. Někteří lidé chtějí vakcínu rychleji, někteří ji zcela odmítají. Ale je možné, že vyjde v platnost legislativa a bude nutné mít očkovací průkaz, pokud bude člověk chtít cestovat.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Británii a v Česku?

Myslím si, že ve Velké Británii je to od začátku lépe zorganizované a pravidla jsou jasnější. Přesně víte, co nemůžete a můžete dělat a jakou pokutu zaplatíte, pokud pravidla porušíte. Zdá se mi, že v Česku nikdo neví, co přesně platí. Dalším rozdílem, který vnímám, je, že mnoho lidí ve Velké Británii pracuje z domova od začátku pandemie a většina kanceláří je zavřená, ale v Česku se stále chodí do práce. Práce z domova není tak obvyklá.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Já už jsem dost frustrovaná. Jsem velmi společenská a aktivní a nerada trávím hodně času doma. Také jsem byla zvyklá hodně cestovat, jednak pracovně, ale i soukromě. Takže se opravdu nemohu dočkat až se věci vrátí do normálu. Upřímně, občas se setkávám s kamarády, kteří se cítí stejně jako já a jsou ochotní riskovat. Podle mého je psychické zdraví stejně důležité jako to fyzické.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Jak je na tom tamní zdravotnictví?

Zdá se mi, že se zde vůbec neřeší prevence. Já už jsem se naučila, když potřebuji k doktorovi, tak musím přehánět, jak špatně se cítím, aby mi udělali nějaké vyšetření, jelikož je nás tu hodně a zdravotnictví je dostupné všem. Ale v případě, kdy má člověk vážný problém, tak je o něj dobře postaráno. V případě soukromého zdravotnictví se mu péče dostane rychleji.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Pokud mají symptomy, nebo se viděli s někým, kdo covid má, tak ano. Pak jsou zde testy placené pro lidi, kteří nemají příznaky a potřebují to třeba z pracovních důvodů.