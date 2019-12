NOMÁDI: Kočovný život po Asii, digitální nomádství a stopování na Balkánu

Letos je to už 10 let, co jsem naplno propadl cestování po Asii a kočovnému životnímu stylu. Moje cesta k nomádství vedla přes první prostopované kilometry po Balkánu pouze s krosnou a pár korunami v kapse přes studium vietnamistiky na FF UK, které definitivně určilo oblast světa, do které jsem se bláznivě zamiloval, a ve které dnes střídavě s Evropou žiju.

Studium a život ve Vietnamu

Už během studia jsem věděl, že mě naplňuje cestování především na východ od našich hranic, takže když jsem dostal nabídku učit vietnamské studenty ve Vietnamu Češtinu, tak jsem neodmítl a odjel jsem tam v roce 2010 na jeden semestr učit. Hned o rok později jsem se do Vietnamu vrátil na další skoro 8 měsíční cestu, při které jsme s tehdejší přítelkyní projeli Vietnam a Kambodžu na starých čínských skútrech. Po návratu mě čekaly státnice a další osud cestování byl ve hvězdách…



Digitální nomádství

Svého toulavého života jsem se ale vzdát jen tak nechtěl. Spustil jsem proto web Vietnamisa.cz, kde pomáhám cestovatelům s jejich cestami do Vietnamu a dalších asijských zemí a díky tomu jsem měl možnost hned další rok možnost vyjet zpět do jihovýchodní Asie. Tenkrát jsem začal cestovat spíše pomaleji a během roku a půl jsem navštívil všechny okolní země. Již na vysoké škole jsem se začal zajímat o jógu, a protože jsem sám potřeboval si ztuhlá záda při práci na počítači protáhnout, začal jsem s ní naplno a založil jsem další můj web SpojujeNasJoga.cz, který propojuje lidi s podobným zájmem a celkově šíří povědomí o zdravém životním stylu.

Roky plynuly a bylo pro mě stále těžší se vracet zpět do Evropy a to především proto, že jsem v Česku neměl vlastní pokoj či byt, kde bych mohl přes léto zůstat. Od nápadu k realizaci sice uplynulo pár let, ale výsledkem bylo, že jsem si na léto pořídil starou dodávku, ve které trávím na cestách velkou část času, když zrovna nejsem ve jihovýchodní Asii.



Evropská léta v dodávce

Předchozí majitel autu říkal „Evžen“, takže mně nezbylo nic jiného, než na tradici navázat a Evžen – Mercedes-Benz 212D je posledních 5 let mým domovem a kamarádem na cestách. Podnikli jsme takhle spolu spoustu kratší i delších cest. Opět, jak je mým dobrým zvykem, spíše na východ. Asi nejhezčí a také nejdelší byla okružní cesta přes Rumunsko a Řecko, kdy se ke mně na cestě přidávali kamarádi. Vždy alespoň na pár týdnů se mnou někdo v Evženovi cestoval, takže jsem nemusel bojovat se samotou, jak by to na první pohled mohlo vypadat.

Thajsko a co bude dál?

V Thajsku jsem si našel přítelkyni, která vytváří designové ekologické produkty z přírodního kaučuku a od té doby vedeme nomádský život spolu. Léto v Česku a Evropě a přes zimu jsme v Thajsku odkud podnikáme a cestujeme na motorce buď po Thajsku nebo okolních zemích. Pokud bych měl doporučit pouze jednu zajímavou motorkářskou destinaci v JV Asii, tak by to pro ty dobrodružněji založené byl určitě sever Laosu. Na terénní motorce si tam užijete nespočet zážitků a podíváte se do oblastí, kam se běžný turista díky těžkému terénu pravděpodobně ještě dlouho nepodívá.