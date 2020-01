NOMÁDI: Nejlepší věci jsou zadarmo. V kempu za čtyři roky přespali jednou

Cestování, svoboda, flexibilita, nové chutě a vůně, poznání nových míst, nocleh neznámý, překvapení, změna, snídaně v přírodě, grilování se západem slunce, jen my dva … to vše mimo jiné symbolizuje náš způsob cestování ve stylu „vanlife“.

Jsme cestovatelské trio: Evča (1984), Tom (1982) a Fiat Scudo (2008) - rádi trávíme dovolené objevováním nových míst a v našem „Scudym“ křižujeme s koloběžkami na palubě Evropu. V autě jezdíme i spíme zároveň – je to taková verze osobního „miniobytňáku“. Chceme předat dál naše zkušenosti a dodat kuráž sobě i druhým v plnění menších i větších snů…

Už pár let zpátky jsme filozofovali, že bychom měli využít naše úspory, sebrat odvahu, dát výpověď a vypravit se na x-měsíční cestu nějakou předělanou dodávkou nebo campervanem. Nakonec jsme si řekli, že nejprve vyzkoušíme, zda nám tenhle typ cestování bude vůbec vyhovovat a hledali jsme větší osobák, který využijeme jak na cesty, tak do běžného provozu. A tak jsme v prosinci 2015 koupili ojetý Fiat Scudo (delší verze L2H2, tehdy najeto 145 000 km, cena 245 000 korun) a po úvodním servisu a pár drobných úpravách jsme mohli brzy vyrazit za prvním dobrodružstvím.

Ze začátku jsme jen zatmavili okna, položili koberec, vyndali jsme 2. a 3. řadu sedaček a místo nich jsme v podstatě jen vložili a připevnili dřevěnou konstrukci na spaní (skládací konstrukce, která slouží dodnes; rozměry 140 x 200 cm; 2 matrace z Lidlu). Náklady na tuto základní předělávku činily ca. 6 - 7 000 korun. A hned o Velikonocích 2016 jsme vyrazili směr Švýcarsko a Itálie zjistit, zda nákup Scudyho nebyl krok vedle. Od té doby jsme prozkoumali další desítky úžasných zemí, věhlasných i méně známých míst a najeli jsme ca. 90 000 km a této investice nelitujeme. Postupně také sbíráme odvahu podniknout v budoucnu nějakou delší cestovatelskou expedici, teď jsme ale ještě normální pracující pár a na cesty vyrážíme jen v rámci dovolených.

Scudy má tu výhodu, že je „nenápadný“ osobák, a tak jsme i občas přespali na parkovišti v centru měst (např. v Edinburgu přímo pod hradem). Od dubna do října máme auto připravené na cesty, ale i přesto slouží k běžnému každodennímu používání. Po zbytek roku funguje již plně jako normální vůz a zvládne odstěhovat nejednoho příbuzného, nebo přepravit 8 lidí do moravského vinného sklípku.

Naše cestování většinou zahrnuje základní kostru, kam se chceme podívat a co určitě nevynechat, ale pak vše upravujeme podle situace, nálady a počasí. Spousta našich výprav je taková rychloochutnávka, protože během dovolené máme jen minimum času a chceme nakouknout a nasát atmosféru na vícero místech, a tvoříme si tak itinerář na naše další budoucí výpravy. Podívali jsme se zatím zejména po Evropě, i když během naší nejdelší expedice do Gruzie jsme zavítali až do Asie.

Turecko – svítání v Göreme (Kappadokie), 2018. Albánie – průzračné moře na jihu Albánie, Palase beach, 2019.

Vzpomínáme na naši první 14 denní vanlife dovolenou ve Skotsku, nezapomeneme ani na nádherné Norsko s misí dojet za půlnočním sluncem až na Nordkapp. Rádi se vracíme do dechberoucí Albánie, příjemně nás překvapilo Rumunsko, a stejně tak se vždy těšíme i na třídenní dovolenou v Německu nebo na Šumavě. Letos jsme si dali rychlý třítýdenní okruh Španělskem + Portugalskem po stopách míst se seriálu Game of Thrones a opět jsou to země, které si zaslouží delší poznávání. Snažíme se také podnikat kratší výlety a prodloužené víkendy po ČR a sousedních zemích.

Hodně nás okouzlil Balkán, výpravy na východ a už zmiňovaná Gruzie – a to vše díky krásné nedotčené krajině, minimu zákazů, skvělému jídlo a dobrosrdečnosti místních. Do Gruzie jsme se vydali v květnu 2018 jakožto na netradiční svatební cestu. Během 24 dní jsme najeli asi 9000 km a vrátili jsme se nadšení s nespočtem zážitků. Nejprve jsme byli očarováni Tureckem – prozkoumali jsme Istanbul ve dne i v noci a spali jsme na placeném parkovišti asi 10 minut chůze od Modré mešity, což byla také nevšední zkušenost. Naprosto úchvatná je však turecká Kappadokie, kde jsme si za rozbřesku užívali pohled na stovku balonů vznášejících se nad údolím kolem městečka Göreme.

Místní krajina je tvořena bizarními skalními útvary a sopečnými usazeninami. Tehdejší obyvatelé do lávové vyvřeliny vytesali celé domy, kostely a kláštery či podzemní chodby. Kappadokie je tak skvělým místem pro spoustu zážitků a prozkoumávání netradiční krajiny s nádechem historie. Gruzii jsme pak projeli křížem krážem a tahle země umí turistům nabídnout opravdu vše: úžasné hory s množstvím výletů a pohledem na kavkazské pětitisícové masivy, historické památky, středověké vesničky, zachovalé kláštery a pravoslavné kostely, jeskyně, skalní města, moře, výtečné jídlo, skvělé víno a také nevídanou pohostinnost místních obyvatel. Gruzie jako stát na pomezí jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie v sobě skloubí prvky obojího. Po celou dobu jsme se cítili bezpečně a je neskutečné vidět, jak se celá země a infrastruktura rychle proměňuje.

Fiat Scudo – prostor na spaní, lůžko 140x200 cm (2018).

Turistický ruch tu rok od roku vzrůstá a např. u symbolu Gruzie, u Kostela Nejsvětější trojice (Gergeti, Stepancminda), je nyní parkoviště a na příjezdové cestě asfalt. A přitom tehdy (1,5 roku zpátky) tu byla pouze možnost jít pěšky, vlastnit pořádný offroad, anebo podpořit místní „podnikavé taxikáře“a vydat se na kopec s jejich roztomilou a hbitou čtyřkolkou Delicou (Mitsubishi 4x4). V Gruzii jsme byli okouzleni také skalním komplexem ve Vardizii, vychutnávali jsme si vynikající červené víno jak ve vinárně se živou hudbou v Tbilisi, tak ve vinařské oblasti Kachetie. Ve Tbilisi jsme také vyzkoušeli místní sirné lázně a nejvíc nám učarovaly regiony v horách Svanetie (Mestia, Ushguli) a Kazbegi (Stepantsminda, hora Kazbeg). Bohužel do oblasti Tušetie (vesnička Omalo) jsme se nedostali, jelikož v květnu byla cesta po zimě ještě neprůjezdná – o důvod víc proč se do Gruzie ještě jednou vrátit, tentokrát s pohonem 4x4.

Rádi bychom doporučili také bližší destinaci: místo s úchvatnými horami, termálními prameny a jedním z nejlepších koupání v celé Evropě – jedná se o Albánii. Moře v oblasti pod Vlorou (od Palasë až po Ksamil) je azurově čisté, každá pláž je jiná, a tak si každý turista přijde na své. Vznikají tu nové plážové resorty, ale najdete tady také menší nebo zapadlé pláže, kde jste mimo sezonu v podstatě sami (my jsme tu byli dvakrát a vždy v září).

Spali jsme u pláží s výhledem na moře, snídali či grilovali se západem slunce a nemělo to prostě chybu. Albánské hory nám také učarovaly – jeden rok jsme se vydali do horského údolí Theth a byli jsme rádi, že jsme offroad cestu my i Scudy přežili, ovšem ta krásná příroda a nádherná panoramata za to stála. Následující rok jsme však přijeli do hor zcela jinou cestou z Černé Hory, nová silnice se zařezávala do skalních masivů a byl to ráj pro milovníky horských zatáček a serpentin.

Zemí, kam určitě ještě zavítáme, je Norsko. Je to ráj pro cestovatele, motocyklisty i karavanisty. Jedním z důvodů, proč Norsko navštívit, je jednoznačně nádherná příroda, čarokrásné fjordy a fascinující půlnoční slunce v létě, či polární záře v zimě. Třešinkou na dortu je pocit bezpečí, krásné silnice, množství parkovišť a míst na free camping. Cesta na Nordkapp, tedy na nejsevernější bod pevninské Evropy dosažitelný autem, je sice dlouhá, ale zpříjemní vám ji úchvatně měnící se krajina, zážitky z trajektů, překročení polárního kruhu a setkání se soby a losy.

Turecko – skalní útvary v Kapadocii, 2018. Albánie – vodopád v národním parku Theth, 2018.

Můžete navštívit známá místa jako Preikestolen a Trolltungu, ale doporučujeme sjet i k neznámým městečkům a malým fjordům, které budete mít jen sami pro sebe. Rozhodně byste neměli vynechat ani Lofoty – jsou nepopsatelně krásné v jakémkoli ročním období. Z Nordkappu jsme se vraceli zpět Finskem se zastávkou u Santy Clause a pak zpátky Pobaltím, které má také rozhodně co nabídnout.

Oproti prvním kilometrům jsme postupem času výbavu Scudyho rozšířili o gril, sprchu, WC apod. I když během cestování Skotskem jsme nic z toho neměli, tak to byla perfektní dovolená se spaním na divoko po celou dobu. Obecně platí, že sprchu totiž můžeme vyřešit v kempech, na benzinkách, někdy jsme si zašli do fitka nebo na plavečák… V Gruzii nám teplou sprchu a nocleh nabídl místní „taxikář“, co nás vezl na výlet, a když zjistil, že za deštivé chladné noci chceme spát v autě, trval na tom, že musíme pohovořit a zůstat jako kamarádi pod jeho střechou (a to nejen tehdy, ale pozvání platí i kdykoli v budoucnu, jak pro nás, tak pro naše děti).

Snažíme se cestovat low-costově a někdy i ze zvědavosti zjišťujeme ceny ubytování v daném místě. V Norsku nebo Švýcarsku jsme se více stravovali z vlastních zásob, jinde vše kombinujeme a ochutnáváme místní speciality. Na východě pak převažuje pravidelná návštěva restaurací, bister a pekáren. Dodnes vzpomínáme na famózní turecké snídaně, nepřekonatelný gruzínský chléb a chačapuri, nebo na ohni grilované čerstvé maso se zeleninou v Albánii a Turecku, ještě jednou chceme ochutnat gironský dezert xuixo nebo si dát na jihu Španělska skvělé tapas k pivu a vínku…

Na tomto druhu cestování se nám nejvíc líbí ten pocit svobody a že prozkoumáme velké množství míst a jsme flexibilní. Když se nám někde líbí, zůstaneme déle, když má víc dní pršet, změníme trasu apod. Spíme sice v autě nejčastěji „na divoko“, ale když je potřeba, jdeme do kempu (zatím jen jednou) nebo si můžeme najít i ubytování (nepřízeň počasí nebo zdravotní neduhy). Často se nás ostatní ptají, zda nemáme ponorku, nebo se necítíme stísněně. Naopak – tenhle způsob cestování náš vztah v dobrém prověřil a víme, že jsme jeden pro druhého parťákem do nepohody.

Černá Hora – černé jezero v Durmitoru, 2019.

V autě zároveň jen jedeme a spíme – jinak jsme celý den venku na čerstvém vzduchu a objevujeme. Sami také nejsme – potkáváme další cestovatele a podobné dobrodruhy. Skoro všude narážíme na Čechy. J Jsme také přesvědčeni, že nejlepší věci jsou zadarmo a tento druh cestování nás utvrdil, že toho tolik nepotřebujeme a k radosti a štěstí stačí opravdu málo…

Pokud vás zajímá také malebné Slovinsko, říjnová cesta Rumunskem nebo více o Norsku, případně pak okruh po pyrenejském poloostrově, nebo hledáte jinou inspiraci či máte otázky, tak mrkněte na naše FB stránky, nebo nám napište – rádi odpovíme, případně zajdeme na cestovatelské pivko. Přejeme vše nejlepší do nového roku, hodně lásky a zdraví, šťastné kilometry a radost nejen na cestách! One life – live it!