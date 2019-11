NOMÁDI: Obytná auta si pořizují lidé, kteří něco dokázali a jsou zvyklí se o sebe postarat

PRAHA Říká o sobě, že jej obytná auta i po patnácti letech baví. Nové modely stále testuje s rodinou “na vlastní kůži”. Filip Guryča je spolumajitelem firmy Blue Rent, která v Praze prodává a pronajímá obytná auta. Ve středu jejího byznysu je luxusní značka Concorde.

Auta od německé firmy Concorde se nedají přehlédnout. “Obytňáky” na podvozcích nákladních aut nabízí luxusní interiéry, velkorysý prostor pro posádku a každém kempu trčí nad “malými” auty sousedů. Za to si kupující musí připravit částku odpovídající ceně rodinného domku. Lidé si concordy mohou prohlédnout na brněnském veletrhu Caravaning 2019, který pro veřejnost začíná v pátek 7. listopadu.

Lidovky.cz: Prodáváte luxusní značku Concorde. Kdo jsou vaši zákazníci?

Kupci Concorde mládnou, už nejsou ve věkové kategorii 55+. Jdou to úspěšní čtyřicátníci. Paradoxně, ač jsme pražská firma, oslovujeme zájemce z regionů. Typický zákazník kupující nový obytný vůz, a to nemluvím jen o Concorde, je zvyklý se sám o sebe postarat. Má za sebou firmu nebo živnost, kterou sám vybudoval a která generuje peníze. Má určité zalíbení v péči o techniku. Nechce řešit drescode v hotelu.

Nechce se mu komunikovat v cizím jazyce, i když jej ovládá. Kupci Concorde vybudovali větší byznys, který už běží bez nich. Teď mají čas a peníze. Chtějí kvalitu. Takzvaní korporátníci, což je moje soukromé označení a nemyslím to nijak hanlivě, si obytné auto půjčují. Nechtějí s ním mít žádné starosti. Vysvětluji si to i tím, že obyvatelé Prahy mají horší možnosti parkování.

Lidovky.cz: Před časem se na nová obytná auta čekalo i přes rok? Stále výrobci nestíhají?

U malých aut se čekací doba zkrátila. Do šesti měsíců dostanete auto, které jste si sám nakonfiguroval. U velkých aut to funguje jinak. Vozů Concorde se vyrobí 420 kusů ročně a tím končí. Když si objednáte dnes objednáte úplnou novinku, model Centurion, tak si na něj počkáte do dubna 2021.

Caravaning 2019 Tuzemská výstavní sezóna má dva vrcholy: jarní v Praze a podzimní v Brně. Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů Caravaning Brno 2019 začíná v pátek 7. 11. na brněnském výstavišti. Potrvá do neděle. Více na https://www.bvv.cz/caravaning-brno/caravaning-brno-2019/



Lidovky.cz: Takhle dlouho je někdo ochoten čekat?

Jak nám zákazníci v luxusním segmentu mládnou, tak jejich trpělivost má svoje meze. Přesněji jsou zvyklí mít věci hned. Spolupracujeme s ostatními dealery tím, že využíváme jejich objednávky. Tak čekací dobu dokážeme stáhnout. Upřímně, když si půjdou koupit Rolls-Royce, tak ho také nedostanou hned. Ještě existují luxusnější řady obytných aut. Ale těch se vyrábí jednotky ročně. Tuzemskou anomálií, v porovnání s Německem, je to, že i největší luxusní auta prodáváme v rodinné verzí. Není výjimkou ani šest míst na palubě. V Německu jsou to v drtivé většině dvojmístná auta.

Lidovky.cz: Na vůz od Concorde potřebujete “papíry na náklaďák”? Řídí si jej majitelé sami?

Ano, většina z nich měla řidičák na auta těžší tři a půl tuny. Na jedné ruce spočítám zákazníky, kteří si občas nechají auto převést. Jejich dovolená začíná v okamžiku, kdy do auta vlezou. Dokonce iniciovali založení Concorde klubu, na posledním srazu na Slovensku se jich sjelo snad 28. Jsou to srdcaři.

Filip Guryča je spolumajitelem firmy Blue Rent, která v Praze prodává a pronajímá obytná auta.

Lidovky.cz: Stále si držíte půjčovnu. Přitom z rozhovorů s obchodníky s obytnými auty mám pocit, že provoz půjčovny považují za nutné zlo.

Půjčovna je peklo, to říkám jen s mírnou nadsázkou. My jsme začali jen s půjčovnou, je to vidět i z názvu firmy. Je tam z naší strany i trocha nostalgie. Obecně půjčovna zabírá hodně času, přináší hodně starostí a přitom konverze v nového zákazníka, který si auto koupí, není nijak oslnivá. Máme v nabídce 14 aut, každé z nich si půjčíme tak 15x a rozhodně každý pátý zákazník si nakonec nové auto nekoupí. Půjčovnou oslovujeme zákazníky z Prahy.

Lidovky.cz: Kam jezdí čeští karavanisté?

Mění se to v čase a ve vlnách. Kolem roku 2006 byla v kurzu Skandinávie. Dostali jsme třeba fotku od zákazníka se čtyřmi obytnými vozy z naší půjčovny, které se nezávisle na sobě sjely v norském Oslu na jednom parkovišti. Letos mířili spíš na jih: Chorvatsko, Itálie. Vydávají se i do Řecka, na Krétu. Oblíbená je i Sardinie mimo sezonu. Nesmíme zapomenout na Slovensko a Maďarsko - kvůli termálním lázním. Hezké je, že se vzedmula vlna zájmu o Česko. To mluvím o zákaznících, kteří si auta půjčují. Majitelé vyrážejí do destinací, kterým říkám “neošoupané”. Sem patří Polsko či Rumunsko.

Lidovky.cz: Půjčovny obytných aut rostou jako houby po dešti. Snad v každém okresním městě se někdo dal na tento byznys. Cítíte tlak konkurence?

Cítíme. Mám pocit, že v Česko v tomhle dohnalo Německo. Vyvolává to obrovský tlak na cenu a myslím si, že je to hodně na hraně. Tradiční byznys model v tomto oboru je: mám půjčovnu, nakoupím auta na leasing, půjčuju je do konce leasingu a pak je prodám. My to děláme jinak. Nemáme půjčky, auta kupujeme za vlastní a půjčujeme je jen půl roku. Prodáváme ojetá auta po jedné sezóně. Nový majitel má vůz ještě se zárukou a nájezdem kolem 20 000 kilometrů a my uvolněné prostředky investujeme do nových aut. Zároveň doufáme, že časem si tento náš zákazník přijde koupit už úplně nové auto. Pro příklad: momentálně je naše nejstarší auto staré rok a čtvrt.

Lidovky.cz: Váš osobní názor na kempování na divoko? Tedy mimo kempy a stellplatzy…

Mně se nikdy nechtělo do kempu, přijde mi to jako dobrá myšlenka. Ale s jednou podmínkou: musíte se chovat slušně. Nejhorší je, když takoví “cestovatelé” porušují všechna pravidla: vypouští odpadní vodu, nechávají po sobě odpadky nebo dokonce vylévají chemické WC tam, kam nemají. Za to bych dával obrovské pokuty.

Lidovky.cz: Chodí Vám pokuty za prohřešky způsobené klienty?

To v Evropě teď funguje perfektně. Ještě než se hříšník vrátí s půjčeným autem z Francie, už tady na něj čeká pokuta za rychlost. Postih za kempování na divoko jsme zatím nemuseli řešit…

Lidovky.cz: A co zimní kempování?

Mezi našimi klienty je to běžná věc.

Lidovky.cz: Sezóna 2019 pomalu končí. Když porovnáte trhu v roce 2009 a letos, jak se situace změnila?

To jsou dva rozdílné světy. Před deseti lety jsme měli mnohem menší počty prodaných kusů, míň aut v půjčovně. Teď prodáváme víc nových aut, ale s menším ziskem. Zákazníci se za tu dobu naučili být náročnější: je to poznat hlavně v požadavcích na servis.

Lidovky.cz: Zdá se, že na trhu s novými obytnými auty nic nemůže zastavit vítězné tažení vestaveb do dodávek. Bude tento trend podle Vás pokračovat?

V tradičních evropských destinacích, kam se jezdí nejvíce, začalo být husto a těsně. Navíc zákazníci stárnou, jejich děti odrůstají a oni už nepotřebují tak velká auta. Takže vestavby budou dál v kurzu, ale žádný strom neroste do nebe. Teď se vyrojilo mnoho malých výrobců vestaveb, kteří jdou po kvalitě. Nechávají si za ní zaplatit. V Düsseldorfu takových firem bylo hodně. Nicméně dodávka není nafukovací a vestavba cestovatelům nabízí omezenější prostor.

Lidovky.cz: A co pohon 4x4? Cítíte na českém trhu poptávku?

Ano, zákazníci se na tuto možnost ptají. Jsou jich desítky ročně. Ale pak přejdeme do konkrétního detailu a tady narážíme. Jednak na cenu, protože pohon všech kol auta zdražuje. Jednak na váhové limity. Všichni výrobci se snaží udržet auta pod hmotností 3,5 tuny, aby stačil řidičských průkaz skupiny B a neplatilo se mýto. Pohon 4x4 vám “ujídá” z doložnosti auta a také z prostoru pro posádku. Proto již zmiňovaný model Sven Hedin od firmy Westfalia vůbec nemá v nabídce náhon na všechna čtyři kola.

Lidovky.cz: Jak jsou tedy rozčleněné prodeje?

Dodávky s vestavbami tvoří třetinu našich prodejů. Zbytek jsou polointegrované či integrované vozy. Alkoven se u nás prodává úplné minimum. Bavíme se o kusech ročně.

Lidovky.cz: Co představíte na brněnské výstavě Caravaning 2019?

Máme novinky. Od malých aut: od Westfalie ukážeme model Sven Hedin na podvozku MAN (video si můžete prohlédnout zde). Budeme prezentovat nové modely od italské skupiny Rapido, kontrétně značku GiottiLine, která v segmentu malých vozů nahradila značku PLA Happy. Nová značka dostala do vínku podle mě kvalitnější technologie: ať už se to týká nástavby, podlah, či takových drobností, jako je centrální zamykání i u dveří do nástavby. Ceny přitom zůstaly na stejné úrovni jako loni. Z “velkých” aut, kontrétně od značky Concorde, budeme vystavovat novou generaci aut. Je to model Centurion na podvozku Mercedes Atego. Veřejnost si jej mohla poprvé “naživo” prohlédnout v Düsseldorfu, tedy jen před pár týdny.