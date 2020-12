NOMÁDI: ‚Tohle smrdí.... A jsem bez spojky!‘ Týrání lidí i strojů na zlatokopeckých cestách Sibiře

Cestovatelská sezóna 2020 nebyla kvůli nemoci COVID 19 zrovna nejvydařenější, řečeno diplomaticky. Přišel tedy čas ohlédnout se za lepšími časy. Ondřej Vlk, český motorkář, připravil hodinové video ze své cesty na Sibiř a do Mongolska, kterou podnikl v roce 2019.

Ondřej Vlk vyrazil loni směr Východ. A byla to expedice jako na houpačce. Nejprve zamířil s motorkou KTM na Sibiř. A pak pokračovat do Mongolska. Jenže vršící se technické problémy a také náročnost terénu jej přinutila vrátit se domů předčasně. Vyčerpaný a zklamaný, že to nedopadlo.



„Ráno vstávám a pomalu si plánuju cestu, abych si na kole vyčistit hlavu... a v tu chvíli mi na messenger přistane zpráva od Tomáše Stříbrného, který bohužel svoji cestu nedokončil po úrazu u Bištěku. Stojí tam... jestli chceš, tak ti poskytnu motorku a můžeš pokračovat dál v cestě! Stojí v Bištěku a je po velkým servisu,” napsal na svůj facebook Ondřej Vlk.

Za pár dní už zase seděl v letadle na východ. Poslední červencový den roku 2019 opustil Kyrgyzstán, kde byl tři týdny, a vydal se směr Pamir. Před pár dny ze své cesty připravil video, které s jeho souhlasem zveřejňujeme.