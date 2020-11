O práci přišlo v Peru kvůli covidu skoro sedm milionů lidí. S optimismem očekáváme lepší zítřky, říká Čech

Robert Werner žije a pracuje s rodinou v jihoamerickém Peru. „Z profesního a ekonomického hlediska samozřejmě i na mne jako majitele cestovní kanceláře dolehla všechna negativa, co si jen člověk dokáže představit. Peruánská vláda ale seriózní firmy nenechala padnout až na samé dno, léta jsme poctivě platili daně a ve chvíli nejtěžší se nám to vrátilo,“ říká o situaci způsobené pandemií covidu.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Peru vypadá a jaká opatření zde platí?

V celé zemi platí nouzový stav (ke dni 10. listopadu již 240 dní). Po mnoha měsících se již prakticky otevřela celá ekonomika, mezi různými provinciemi fungují autobusové linky, dá se létat. Dále ale platí třeba noční zákaz vycházení, zavřené zůstávají diskotéky a tak podobně. Nepříjemné je ovšem to, že jsou stále nefunkční mnohé státní instituce, úřady. Podle oficiálních údajů třeba více než dvěma stům tisícům dětí narozeným v době nouzového stavu nebyly vystaveny rodné listy, stále zavřená je třeba cizinecká policie.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Myslím, že maličko můžu Peruánce pochválit. Samozřejmě - disciplína nebo respekt ke druhým jsou tady vnímány jinak než u vás v Česku, ale obecně jsem chování lidí v době pandemie čekal horší.

Lidovky.cz: Přicházejí lidé o práci?

Problém Peru je, že zhruba 75,2 % zaměstnanců pracovalo bez pracovní smlouvy. Zjistit tedy přesná čísla, jak se celá ta osm měsíců trvající situace promítla třeba do reálné nezaměstnanosti, je nemožné. Přesto uvedu jedno číslo z pravděpodobně nejserióznějšího celorepublikového deníku: za druhý semestr 2020 přišlo podle odhadů vlády o práci 6,7 milionu lidí. Pro představu dodávám, že Peru má k dnešku téměř 33 milionů obyvatel.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Běžní Peruánci od života nebo od státu v podstatě ani moc neočekávají, nejsou tu zvyklí na různé sociální dávky a tak podobně, jsou zvyklí tvrdě pracovat každý den (nic jiného jim ani nezbývá). Nevšiml jsem si nějaké dramaticky zhoršené nálady mezi lidmi. Ti lidé zažili za posledních několik dekád třeba řádění teroristů (Světlá stezka), nestabilní ekonomiku (třeba i roční inflace 4 000 %), korupce je tu vnímána jako něco normálního. Zkrátka žijí v tom, že nějak bylo před covidem, nějak je teď, a nějak zase bude..

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Cestovní ruch se začíná pozvolna probouzet. Od října byly povoleny lety do země netrvající déle než 4 hodiny, od listopadu jsou povoleny lety netrvající déle než 8 hodin, všichni netrpělivě čekáme, až budou povoleny i delší lety. Památky jsou již přístupné návštěvníkům.

Lidovky.cz: Je v Peru dostatek ochranných pomůcek? Používají je lidé?

Ochranných pomůcek je u různých prodejců na ulici, v obchodech i v lékárnách dostatek. Samozřejmě i zde si na jejich nedostatek stěžovali třeba zdravotníci, policisté a jiní státní zaměstnanci, ale na tuto situaci opravdu nikdo nemohl být připraven. A jestli je lidé používají? Naprostá většina určitě ano.

Lidovky.cz: Dokázal byste porovnat situaci v Peru a v Česku?

Počet obyvatel Peru jsem již zmiňoval. V posledních dnech či týdnech nám přibývá jen něco mezi tisícem až dvěma tisíci nakažených denně. Vrcholní politici slibují první vakcíny od prosince, uvidíme, jaká bude realita. Držte nám palce - já, má žena i naše dvě děti je držíme vám v Evropě.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Nikdy jsem nebyl s dětmi tolik jako v letošním roce. Třeba školní rok nám tu začíná v březnu a končí v prosinci, mé děti byly letos ve škole přesně třikrát (výuka probíhá online), a to v březnu. To je na celé té mizérii jediné dobré - že v rodinách teď máme na sebe víc času. Z profesního a ekonomického hlediska samozřejmě i na mne jako majitele cestovní kanceláře dolehla všechna negativa, co si jen člověk dokáže představit. Peruánská vláda ale seriózní firmy nenechala padnout az na samé dno (léta jsme poctivě platili daně a ve chvíli nejtěžší se nám to vrátilo). Chci vaše čtenáře poprosit, aby nezanevřeli na cestování - všude je krásně, ale Machu Picchu je jen jedno.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví obyvatelé k ohrožení koronavirem?

Politiku sleduji a rozhodně se tu nenudíme. Kongres nám odvolal prezidenta, ministři se tu mění jak na běžícím pásu (v průměru jeden vyměněný ministr každých 17 dní), v dubnu proběhnou další volby, prostě u nás se děje pořád něco. Pokud jde o koronavirus - radujeme se z poklesu počtu nových nakažených a s optimismem očekáváme lepší zítřky .