Planeta si na chvíli oddechla. Jsem pyšná, jak se Česko k pandemii postavilo, říká studentka žijící v Austrálii

Lidovky.cz: Jak to nyní v Austrálii vypadá a jaká opatření zde platí?

V Austrálii se situace dlouho neřešila. Mnoho lidí sice nakonec dostalo nařízení od zaměstnavatele pracovat z domova, většina ho však využila pro návštěvu pláže. To byl ale velký problém, protože se na pláži najednou sešlo až 20 tisíc lidí a to bylo vzhledem k šíření viru velmi riskantní a nezodpovědné. Pláže se tak zcela uzavřely pro veřejnost na měsíc a půl. Nyní se znovu otevřely,ale pouze na plavání a surfování. Opalovat a shromažďovat se je stále přísně zakázané a hlídané.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Nejhorší co můžete Australanům udělat, je zakázat jim pohyb venku. Jejich životním stylem je být venku, ve vodě, sportovat a surfovat. Mnoho z nich teď trpí, je to pro ně těžké, ale většina se snaží nařízení dodržovat. Lidem hrozí pokuta ve výši 1000 AUD, pokud nedodrží nařízení. Všude zde chodí hlídky policistů a rangerů, kteří kontrolují, aby se pravidla dodržovala. Má to velký vliv a přínos, jelikož se lidé chovají zodpovědněji a křivka s čísly nákazy rapidně klesá.

Lidovky.cz: Přicházejí lidé o práci?

Ano! I já jsem o práci přišla.Vláda se však snaží najít způsoby, jak zabezpečit občany a hlavně mezinárodní studenty bez práce.Mezinárodní studenti totiž tvoří jeden z hlavních příjmů do australské ekonomiky. Mnoho z nich už kvůli této krizi odjelo předčasně. Co se týká obchodů, tak tady fungují jen obchody a služby nezbytné pro přežití, což znamená: potraviny, drogerie, lékárny a dokonce obchody s alkoholem. Restaurace fungují na bezkontaktní donášku do domu. Všude je značeno, jak dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi sebou.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Je to vše takové smutné a zvláštní, ale svým způsobem relaxační. Mám pocit, že planeta má na chvilku čas si oddychnout. Austrálie si bude rok 2020 určitě pamatovat. Nejdříve nás zasáhly začátkem roku kruté požáry, potom záplavy a nyní koronavirus. Je to těžká zkouška pro nás všechny a velké napomenutí, abychom se na chvíli zastavili a uvědomili si, jak se k planetě chováme.

Lidovky.cz: Je v Austrálii dostatek ochranných pomůcek?

Já jsem sehnala roušky i rukavice. Jediným problémem bylo sehnání dezinfekčního gelu, který už je nyní také k dostání. O toaletní papír se zde v obchodech doslova vedly bitvy. Lidé vzali útokem regály s těstovinami, rýží a konzervami. Ted’ už se vše pomalu vrací k normálu a regály v obchodech jsou zase plné.

Lidovky.cz: A používají lidé rukavice či roušky?

Roušky zde nejsou a nebyly zatím povinné. Potkávám lidi, kteří nosí ochranné rukavice a mají u sebe dezinfekční gely, ale roušky má jen menšina. Já sama roušku nosím.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Austrálii a v Česku?

Jsem opravdu pyšná na to, jak se Česko k situaci postavilo. Šití roušek u nás v Česku pomalu dojímá svět. Už i tady se o tom lidé baví a obdivují, jak jsme jako národ sehraní. Australané jsou spíše sami za sebe, takže obdivují jak se náš národ dokázal hezky spojit. Myslím, že Česká republika zareagovala na situaci včas a efektivně.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Ze začátku to byl velký šok. Každý den jsem sledovala, jak čísla nakažených rostou a raději ani nikam nechodila. Nyní když se situace už trošku uklidnila, chodím ráda na krátké zdravotní procházky a nebo si zaběhat. Přečetla jsem také mnoho knížek, udělala spoustu věcí do školy s předstihem. Také jsem si zavolala se spoustou lidí, se kterými jsem i léta nemluvila. Je to vlastně takové zpomalení našeho zaběhnutého režimu. Věřím, že se spoustu věcí změnilo a změní. Doufám však, že k lepšímu.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví Australané k ohrožení koronavirem?

Australané tvrdí, že mají situaci pod kontrolou a čísla nakažených klesají. Máme tady i testovací stany přímo u pláže, kde se můžeme nechat zdarma otestovat. Stan stojí přímo u pláže Bondi a test se provádí ve vašem autě. Takže jen sedíte, popojíždíte do hlavního stanu podle instrukcí a tam už vás otestují. Každý den je zde vidět dlouhá kolona aut, takže o testování zájem je. Myslím si, že zdejší vláda celkově situaci zvládá, postupně se uvolňují omezení, avšak některá mají trvat ještě několik měsíců.