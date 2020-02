Praha jako hlavní město Československa. Když jsem to v anglickém časopise objevila, napsala jsem jim, říká Češka

Praha Andrea Burgerová žila v Anglii dva roky, odjela tam po třech měsících strávených ve Španělsku. Nejvíce ji prý šokovalo počasí, ale rychle si zvykla. „Na druhou stranu zima tam nebyla tak krutá. Žila jsem na menším městě u Nottinghamu, což je velký rozdíl oproti rušnému Londýnu. I přes to si ale pamatuji poměrně dost cizinců, kteří sem přijeli za prací,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Do Anglie jsem přijela po tříměsíčním cestování po Španělsku. Prvním šokem pro mě bylo počasí, protože asi týden v kuse pršelo. Já jako milovník teplého podnebí jsem se s tím zpočátku dost těžko sžívala. Na druhou stranu zima tam nebyla tak krutá. Žila jsem na menším městě u Nottinghamu, což je velký rozdíl oproti rušnému Londýnu. I přes to si ale pamatuji poměrně dost cizinců, kteří sem přijeli za prací. Nejvíc mě ale zaráželi poměrně početné skupinky Poláků, Čechů a Slováků, kteří spolu sdíleli bydlení, pracovali v jedné továrně a často ani po deseti letech v Anglii neuměli jazyk.





Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro vaše okolí krajně nezvyklý?

V Anglii jsem žila v letech 2006-2008. Doufám, že dnes už jsou o krok dál, ale tenkrát jen málo z mých sousedů vědělo, že Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy. Zpočátku jsem to s nadšením vysvětlovala, ale když v místním lifestylovém časopise vyšlo, že jedny z nejkrásnějších vánočních trhů jsou v Praze, Československu, tak jsem to nevydržela a do redakce napsala. V dalším vydání pak vyšel omluvný článek.

Lidovky.cz: Chcete se do Anglie ještě někdy vrátit?

Anglie je do dneška moje srdcovka, ale domů jsem se po dvou letech vrátila s nadšením, zejména kvůli rodině a přátelům. Ty jsem postrádala nejvíc. Druhým důvodem bylo zdravotnictví. Tenkrát jsem dost intenzivně řešila nějaký problém se zuby a z nějakého důvodu nebylo možné se s nimi domluvit na okamžité a pravidelné péči. Takže jsem celé dva roky lítala ke své zubařce do Čech, což mi dnes zní poměrně vtipně.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařila jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Nejsem příznivec české kuchyně, takže jsem ji příliš nepostrádala, ale ani ta anglická mi k srdci příliš nepřirostla. Když mě angličtí přátelé po letech navštívili v Čechách, vzala jsem je na český guláš a svíčkovou, což si nemohli vynachválit.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Děti nemám, ale kdybych žila v cizině, určitě bych je česky učila.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Kromě Československa si ještě část lidí myslelo, že jsem z Čečenska, to se mi vysvětlovalo hůř. Ale hodně Angličanů se chytalo na název Praha. Spousta z nich tu byla na dovolené a reakce byly velmi pozitivní.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Politiku jsem popravdě tenkrát nesledovala, ale Brity v jakémkoliv vystupování vnímám jako distinguovaný národ, který se umí chovat. Ať už v politice nebo při běžných hovorech s Angličany jsem málokdy slyšela sprostá slova či jinak neurvalé chování. To v našich podmínkách někdy postrádám.