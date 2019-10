STOPEM SE PSEM PO ASII: V Rusku navštivte nejdřív Moskvu, pak Petrohrad. Jinak vám hlavní město bude připadat trapné

Minule jsme dojeli do Ruska. A první dojmy? V Petrohradě je zima! No ale to se v Rusku dalo čekat. Jinak je to nádherné město, které rozhodně stojí k navštívení. Jak radí Hanka Machalová - nově do Petrohradu můžeme zdarma na e-víza.

Z Petrohradu jsme to hned vzali do Moskvy a tady vám dam druhou radu. Když do Ruska, tak první Moskvu a pak Petrohrad. Když to uděláte obráceně jako já, tak bude Moskva hrozně trapná. V obou městech jsem si zařídil couchsurfing. Couchsurfing je komunita lidí, převážně cestovatelů, kteří si navzájem pomáhají, provedou tě po městě a nebo tě u sebe nechají přespat.



V Moskvě jsem si našel něco jako couchserfingový squat. Když jsem se zeptal kolik tam vlastně bydlí lidí. Dostal jsem odpověď že devět, nebo vlastně dvacet. Nikdo ani netušil, postele byli všude a pořád se tam pohybovali noví a noví lidé. Corey to naprosto milovala, bylo pořád koho vítat. V Moskvě jsme byli u Pašhy. Ezoterik, vegetarián, moc milej kluk který kdysi dávno prostopoval Evropu a teď čas od času rád k sobě pozve jiné cestovatele.



V Moskvě jsem měl sraz se svojí kamarádkou Gaukhar. Gau je sice Kazachstánka, známe se z Jižní Korei a potkali jsme se v Pekingu nebo teď v Moskvě - logicky že jo. Vyrazili jsme na Rudé náměstí, které bylo zavřené. Připravovali se obrovské oslavy konce druhé světové války a tak jsme to vzali z druhé strany. Na Moskvě nic moc zajímavého není a tak bylo na čase vyrazit dál za dobrodružstvím - směr Asie. Nebo samozřejmě - Moskva je krásná, ale s porovnáním s tím, co nás čeká.

„My tě vezmeme jenom kousek,“ slyším z většiny aut co zastaví. „To nevadí, mně i kousek pomůže,“ říkám a nasedám. Potom mě vezou třeba čtyři hodiny. Rusko to má prostě jinak. A přesně takhle jsem si stopnul pár ve věku mých rodičů. „Po cestě pojedeme nakoupit do Metra, nechceš něco?” Chtěl jsem jen na záchod a tak sem vyskočil, vzal psa a šli jsme vedle do Decathlonu, tam je stejná politika po celým světě.

Člověk tam tedy najde wifi, záchody a dovnitř můžou pejsci .. no myslel jsem si. Přijdu před obchod a prodavač ukazuje a říká že sobaka (pes) něco, co nerozumím. Chci psa přivázat venku a to taky prý ne. Kouknul jsem na něj a ukázal mi ať vezmu psa do košíku. A opravdu, naložil jsem psa a vozil jsem jí po Decathlonu. Ty pohledy místních stály zato. Vrátil jsem se zpátky a vidím, že rodina akorát donakupovala. Muž skládá nákup do auta, no lépe řešeno vodky do auta. Koukl na mě, podal mi jednu flašku a říká: „ná ruský dárek.“



Ural - město Kazaň. A to jsem nečekal, muslimská část Ruska které historicky bylo i křesťanské se v jednom místě prolíná. Vedle sebe stojí kostely a mešity a nikomu to nevadí, ba naopak. Určitě nejkrásnější město Ruska. Když jsme procházeli Kremlinem, Corey byla středem pozornosti. Stačilo ji před hlavní mešitou posadit na sloup a tvořili se fronty lidí kteří si jí chtěli vyfotit. Dokonce i v centru města: „Můžu se vyfotit s tvým psem?“ To se ozývalo často.

