Za jistotou sněhu do rakouského Ischglu. Lanovky se spustí už 24. prosince

Už se těšíte, jak vám pod lyžemi zakřupe čerstvě upravený manšestr, nebo naopak na pořádnou freeride jízdu v prašanu? V rakouském středisku Ischgl si mohou milovníci zimních sportů užít oboje. Od 24. prosince, kdy startuje letošní sezona pro jednodenní denní lyžaře a místní obyvatele, a především pak od 18. ledna 2021, kdy oficiálně plně startuje lyžařská sezona pro všechny a otevírají se restaurace a hotely, toho však na ně čeká mnohem víc. Vedle sjezdovek, které vedou až za tyrolské hranice do švýcarského střediska Samnaun, jsou tu vyhlášené běžecké trasy, gurmány opěvované restaurace i sáňkařské dráhy.

Lyžařský region Paznaun-Ischgl zavedl rozsáhlá bezpečnostní opatření a zdravotní standardy. V regionu byl vypracován soubor opatření k co největší ochraně hostů, zaměstnanců i místních obyvatel.



Přehledně první lyžařský den pro jednodenní lyžaře a místní obyvatele a start provozu lanovek: 24. prosince 2020

start lyžařské sezony pro všechny, otevření hotelů a restaurací: 18. ledna 2021



Začátečníci, pokročilí i vášniví lyžaři najdou v proslulém rakouském Ischglu vzdáleném šest a půl hodiny z Prahy skutečně ráj. Nejznámější středisko tyrolského regionu Paznaun se totiž pyšní jistotou sněhu do května. Lyžaři tu naleznou 239 kilometrů sjezdovek, 45 komfortních lanovek a vleků, spoustu freeride oblastí a také jeden z největších souvislých freestylových parků v Evropě. Oblast je navíc nakloněna i rodinám s dětmi, a to nejen aktivitami pro malé návštěvníky, ale i cenovou politikou, protože děti do deseti let lyžují v Ischglu zdarma. (Více informací naleznete zde)

Dobré vědět: Ischgl je největším klimaticky neutrálním skiareálem v Alpách

„Na zimní dovolené v Ischglu, největším klimaticky neutrálním skiareálu v Alpách, je speciální jednoznačně neobyčejný lyžařský zážitek. Příroda a moderní skiareál, který láká hosty z celého světa především svými denně upravovanými sjezdovkami o ploše 500 hektarů,“ říká Andreas Steibl, ředitel Turistického svazu oblasti Paznaun-Ischgl.



ISCHGL V KOSTCE • z Prahy do Ischglu - 6 h 32 min

• celodenní skipas Silvretta Skipass – dospělý 58 eur • celodenní skipas Silvretta Skipass - dítě (do 17 let) 33,50 eur • děti do 10 let v doprovodu alespoň jednoho rodiče se skipasem Ischgl VIP Skipass - zdarma • provozní doba lanovek v lyžařském středisku - 8:30 – 16:00 • www.ischgl.com

Ischgl potom vyhledávají i zasvěcení freerideři. V oblasti Silvretta Arena totiž najdou řadu freeride svahů, které komfortně začínají u horních stanic lanovek. Například lanovka Piz Val Grondabahn přepraví sportovce až ke sjezdům s hlubkokým sněhem, vedoucím přes široké svahy a hravé kopečky až do údolí Fimba a k restauraci Gampenalpe.. (Více informací naleznete zde)



Tajné cesty za hranice kvůli kávě i tabáku

Sjezdové lyžování si mohou návštěvníci Ischglu okořenit i trochou dobrodružství a vydat se po stopách pašeráků. V poválečném období se totiž v hraničním regionu Paznaun hojně pašovalo. Z rakouského Ischglu do sousedního Švýcarska lidé nelegálně převáželi zboží včetně sýrů, másla nebo kožešin, ze švýcarského Samnaunu zase lidé vozili zpět do Rakouska vše, co v té době bylo poptáváno, od americké kávy a nylonových punčoch přes tabák až po rýži nebo mouku.

Dnes už bez těžkého batohu a obav, aby nezasáhli celníci, mohou lidé cestovat sem a tam po stopách pašeráků, a to na třech trasách lišících se dle obtížnosti. Vybrat si mohou zlatou, stříbrnou nebo bronzovou stezku. Zlatá stezka přitom tvoří jeden z nejdelších lyžařských okruhů na světě, čítá 61,8 kilometru a její převýšení včetně využití lanovek činí 13 740 metrů. Lyžařům její absolvování zabere zhruba 4 hodiny.

Dolů střemhlav na ziplině nebo za tmy na sáňkách

I těm, kdo neholdují sjezdovému lyžování nebo snowboardingu, případně tyto sportovní aktivity něčím rádi „proloží“, má středisko co nabídnout. „Na běžkaře čeká 73 kilometrů dlouhá síť běžeckých stop všech úrovní obtížnosti, které vedou z Ischglu do Galtüru až do výšky 2 036 metrů. Kromě toho je krajina regionu Paznaun protkaná sítí zimních turistických tras v délce 60 kilometrů. Trasy přitom zahrnují i nedotčené úseky vhodné pro túry na sněžnicích,“ upozorňuje Andreas Steibl.

O zábavu návštěvníků během dne i večer se postará skitouring, bruslení či večerní sáňkování. V Ischglu si dokonce můžete vychutnat jednu z nejdelších sáňkařských tras v Alpách a vydat se na sedm kilometrů dlouhé dobrodružství po osvětlené trase, která překonává převýšení přes 950 metrů.

DO ISCHGLU ZA UMĚNÍM Lyžařská oblast Silvretta Arena se od 11. do 15. ledna 2021 promění v obrovskou open air galerii. Konat se tam bude soutěž Formen in Weiß, díky níž budou návštěvníci moci obdivovat sněhové sochy od mezinárodních umělců. Více o akci zde.



Je libo ještě víc adrenalinu? Do žil ho zaručeně napumpuje paragliding nebo vyhlášená atrakce, která se řadí na žebříček toho, co byste při návštěvě Ischglu rozhodně neměli vynechat – Ischgl Skyfly. Působivý dvoukilometrový sjezd na zipline je určený hned pro dva odvážlivce, kteří se budou řítit rychlostí 85 kilometrů v hodině ve výšce 50 metrů od prostřední stanice lanové dráhy Silvrettabahn až na střešní terasu spodní stanice lanovky 3-S Pardatschgratbahn.



Unikátní zážitek lyžařům nabízí i nejdelší šestimístná sedačková lanovka na světě pojmenovaná Gampen E4 (více naleznete zde). Ta sportovce vyveze až do výšky 2 864 metrů nad mořem, na horu Palinkopf. Dechberoucí výhled z jednoho z nejvýše položených bodů v celé lyžařské oblasti rozhodně stojí za to.

Po náročném dni na svahu zaručeně vyhládne. Za top gastronomií se můžete vydat do některé z devíti restaurací s oceněním kuchařského čepce, které Ischgl nabízí, či bezpočtu dalších restaurací, které servírují nejen vyhlášené tyrolské speciality, ale i mezinárodní kuchyni. (Více informací naleznete zde)