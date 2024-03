NOMÁDI: Falca prověřila cesta za polární kruh. Je navržený pro potápěče

Než Mercedes-Benz Sprinter 4x4 Falco zaparkuje na výstavní ploše, projde pořádnou očistou. Ještě před pár dny brázdil Skandinávii. Po 8 000 kilometrů dlouhé cestě za polární září Falca pokrývala pořádná vrstva nečistoty.

„Pohybovali jsme se za polárním kruhem. Byl to pořádný test schopností auta i posádky,“ popisuje Veronika Špornová.

Falcova posádka sdílí společnou vášeň pro technické potápění. A tomu odpovídá i vybavení dodávky. Tam, kde mívají konvenční obytné dodávky nákladní prostor, je speciální výsuvná konstrukce, která nese tlakové potápěčské láhve a také kompresor, který zařídí jejich plnění mimo civilizaci. Uvnitř, v netradičně velké koupelně, je závěsný systém navržený tak, aby unesl těžké potápěčské vybavení, které posádka potřebuje vysušit. Aby auto bylo co možná nejvíce nezávislé, je hlavním zdrojem energie na palubě nafta. Ostatně vůz je vybaven 180litrovou nádrží. Nafta se stará nejen o výrobu tepla a teplé vody, ale také roztápí varnou desku na kuchyňské lince.

„Jako potápěči chceme mít každou věc zálohovanou, a tak máme všechny zásadní systémy v autě zdvojené. Máme vařič na přípravu jídla na naftu a k tomu vozíme elektrickou remosku. Vedle naftového topení a solárního systému máme pro jistotu i elektrocentrálu. Máme dvě oddělené nádrže na vodu a k tomu zcela samostatný okruh na pitnou vodu se samostatnou baterií a se samostatnou nádrží o objemu dvakrát dvacet litrů, kam můžeme v rizikových oblastech doplňovat balenou vodu. V autě vozíme vedle povinné i plnohodnotnou lékárničku připravenou záchranáři s některými věcmi, které používá izraelská armáda, a v batohu nosíme ještě malou. Jako technický potápěč předpokládáte pravdivost Murphyho zákona: Cokoli se může pokazit, se také pokazí. To je jediná jistota, kterou máte,“ popisuje Ondřej Dlouhý.

Vestavbu do dodávky, která je osazená podvozkem od známé německé firmy Iglhaut - ten mají v oblibě záchranné složky kvůli jeho možnostem v terénu, vyprojektovala a vyrobila na míru jičínská firma VejnyWood, kterou vede Martin Vejnar.

„Naše zadání pro VejnyWood by šlo shrnout v pár větách – musí to být nejlepší auto na světě, které vydrží všechno od rovníku za polární kruh . Musí uvést nás a dva další lidi na cestu i na spaní. Musí projet jakýkoliv terén. Musí unést všechny krámy na potápění. Martin Vejnar na nic neřekl ne, ale občas se se svým unikátním úsměvem zahleděl do dáli a pak nám vysvětlil, že třeba dřevěnou terasu na střechu opravdu nechceme,“ popisuje s mírnou nadsázkou Ondřej Dlouhý.

Žlutý Mercedes-Benz Sprinter 4x4 cestovatelské dvojice Dva Van Draci najdete Letňanech v hale číslo 7. Beseda o stavbě expedičních speciálů, jejímiž hosty bude i posádka Falca a jeho stavitel Martin Vejnar, začíná v sobotu v 11:00 ve vstupní hale v sále číslo 7.