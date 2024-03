NOMÁDI: Foxy projezdila Afriku. Teď je to auto, za kterým se každý ohlédne

Je to auto, za kterým se snad každý otočí. Klasický jeep, jehož tvary napovídají, že jej japonští designéři poslali do výroby na přelomu 50. a 60. let minulého století. Ale hnědo - oranžová kombinace barev, které nese, je hravá jako u angličáku. A bližší pohled ukáže, že si s klasickou Toyotou LandCruiser s označením BJ45 někdo vyhrál. Přední světlomety jsou moderní ledkové, na podvozku chybí klasická listová péra. Pod kapotou bublá jiný motor.

„Říkáme naší toyotě Foxy nebo Foxyna,“ říká její současný majitel Radim Kovář z firmy Mrkey. „Je to taková skládačka toho nejlepšího, co firma Toyota v posledních šedesáti letech na poli off-road aut vyráběla,“ dodává.

Foxyna má za sebou dlouhou cestovatelskou historii. První majitelé byli Švýcaři, kteří si pravověrný off-roadový vůz s rámem upravili na expediční cestování. Zvýšili mu střechu, takže v horním patře vzniklo místo na spaní. V „přízemí“ byla kuchyňka, skříňky, sezení a záchod. Toyota v této verzi vyrazila do na cestu Afrikou.

V roce 2000 auto objevil off-roadový guru Míla Janáček, který vozidlo koupil, nechal převézt do Česka a začal upravovat. Mimo jiné snížil střechu do původního stavu či zřídil pravé zadní dveře. Využíval jej na expediční cestování, třeba na Island. Vůz pokřtil jménem „Bumerang“, neboť jej několikrát prodal a zase koupil zpět. Nakonec Toyota LandCruiser doputovala pod hřeben Beskyd, kde je součást flotily společnosti Mrkey.

„Uvnitř je plnohodnotná spací úprava pro dva cestovatele včetně kuchyňky s tekoucí vodou a vařičem. Na střeše je nainstalovaný stan pro dva. Toyotu je možné si vypůjčit a vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je ‚bydlet‘ v expedičním autě. Máme tady glamping v opuštěném lomu, kde lidé mohou v naprostém soukromí na palubě toyoty strávit třeba víkend a využívat třeba saunu, nebo vířivku,“ popisuje současné využití klasického stroje Radim Kovář.

Toyotu LandCruiser s poetickým názvem Foxy si můžete na pražském veletrhu For Caravan prohlédnou od pátku 15. 3. do neděle 17. 3. 2024 v hale číslo 7 v rámci takzvané Adventure Village. Na její palubní desce nebude chybět malá zrzavá liška. Radim Kovář z Mrkey bude hostem besedy s návštěvníky v pátek 15. 3. od 13:00 ve vstupní hale v sále číslo 7.