Protestní konvoje očima Češky v Kanadě: Připomínají spíš oslavu státního svátku, cítím se bezpečně

Lidovky.cz: Jak to nyní v Kanadě vypadá a jaká opatření zde platí?

Obecně je Kanada jednou z nejvíce svázaných zemí světa, co do rozsahu a povinnosti dodržování různých protipandemických opatření. Poslední dva roky tedy byly zpravidla ve znamení tvrdých plošných uzávěr, ale s odezněním lednového vrcholu další vlny spojené s variantou omikron začínají jednotlivé provincie pozvolna rozvolňovat. Některé již dokonce zrušily všechny dosavadní restrikce, včetně očkovacího certifikátu (Alberta a Saskatchewan), jiné je alespoň podrobují novému přezkumu. Od ledna je tedy patrný nový trend, který vnáší optimismus do života Kanaďanů, kteří jsou již přetrvávajícími zákazy nesmírně unaveni a frustrováni.

Lidovky.cz: Konvoj kamionů v Kanadě proti koronavirovým omezením rezonuje napříč světem. Jak přesně protesty probíhají?

To, co původně vypadalo jako protest přeshraničních řidičů kamionů se zavedením povinného očkování pro jejich cesty mezi Kanadou a USA, přerostlo v něco mnohem většího. V něco, co opravdu nachází podporu nejen u části obyvatel Kanady, ale je inspirací i pro některé evropské státy. Je to hlasité volání po zrušení všech covidových restrikcí a okamžitém návratu ke svobodné společnosti. Samotné demonstrace mají podobu happeningu pod širým nebem.

Lidé se chtějí bavit, poslouchají živou i reprodukovanou hudbu, tančí, hrají na ulicích centra města hokej, prezentují své názory, nosí kanadské vlajky a transparenty, připravují a bezplatně rozdávají jídlo a pití kolemjdoucím apod. Bohužel došlo i k několika excesům a negativním projevům (např. dopravní přestupky, slovní napadení, škoda na městském majetku, zneuctění památníků či ohrožení a omezování obyvatel centra Ottawy), které však policie musí nejdříve prošetřit a přesně označit viníka. Zpočátku bylo symbolem protestů nepřetržité troubení houkaček všudypřítomných nákladních vozidel, dodávek a osobních automobilů protestujících.

Lidovky.cz: Neustálý zvuk klaksonů musel být nepříjemný....

Ano, především pro obyvatelé středu města se to doslova stalo noční můrou. S vydáním soudního příkazu, který dočasně zakázal demonstrujícím tyto hlasité projevy, se však situace částečně uklidnila a zmírnila. Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že se v Ottawě paralelně demonstruje i proti demonstracím. Z vlastní zkušenosti jsem však zaznamenala jen ojedinělé a menší skupinky odpůrců protestů. K žádnému střetu mezi oběma znesvářenými tábory, ale nedošlo.

Lidovky.cz: Jakou kolem sebe pociťujete náladu?

Cítím se bezpečně, neměla jsem žádnou negativní zkušenost. Spíše než demonstrace mi to momentální dění kolem připomíná oslavu státního svátku. Především o víkendu se v centru města scházejí celé rodiny s dětmi, debatují se svými přáteli a společně se všichni chtějí radovat. Panuje tu velmi přátelská atmosféra. Je ovšem pravda, že je cítit neklid pramenící z toho, že federální vláda odmítá s organizátory demonstrací jednat. Neustále tak visí ve vzduchu možnost zásahu ze strany policie, anebo, v krajním případě, dokonce i armády. Chci ale věřit, že to skončí pokojným řešením. Z mého osobního pohledu jsem tu tolik dobré nálady, lásky a emocí mezi lidmi za poslední dva roky opravdu nezažila.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Ano, Kanaďané jsou velmi disciplinovaní a ohleduplní. V zásadě moc nezkoumají to či ono rozhodnutí provinční anebo federální vlády, protože svým demokraticky zvoleným zástupcům nemají důvod nevěřit. To je charakteristický rys běžného obyvatele země, který svým vlastním příkladem přispívá k dobru celé své komunity a společnosti jako takové.

Lidovky.cz: Jak se v Kanadě staví k vakcíně proti koronaviru?

Kanada jako jedna z prvních zavedla povinné očkování nejen pro své zdravotníky, policisty, hasiče a přepravce, ale všechny státní zaměstnance. Devadesát procent populace obdrželo minimálně jednu dávku vakcíny a více než polovina Kanaďanů starších 18 let už má i třetí posilovací dávku. Běžný život pro neočkované je zde výrazně utlumen, neboť jsou zcela vyloučeni z veřejného života - zákaz návštěvy restaurací, barů, kin, divadel, fitness zařízení, sportovních zápasů apod. - a možnosti cestování mezi jednotlivými částmi země. Bez potvrzení ukončeného očkování nelze využít ani služeb vnitrostátní letecké a železniční dopravy.

Navzdory vysoké proočkovanosti a klesajícímu počtu nových případů onemocnění však vláda volá po dalším očkování, které je podle ní jedinou a správnou cestou ze současné pandemie.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Kanadě a v Česku?

V Kanadě zejména oceňuji transparentní a stabilní přístup k řešení pandemie ze strany státních institucí. Zpravidla se nic neděje jen tak samo o sobě, ale za předem známých okolností a parametrů, které pouze odrážejí momentální vývoj pandemie. Co je ovšem v Kanadě psáno, je také dáno; a nelze to nijak obejít. Platné restrikce tak nelze v běžném životě nijak porušovat a Kanaďané je striktně dodržují. Jeví se mi však, že nižší počet úmrtí a hospitalizací je paradoxně vykoupen vyšší mírou nesvobody a neustálým tlakem na kanadské rodiny, zejména ve smyslu jejich mentálního zdraví a obyčejného lidského štěstí.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Musím říct že úplně v pohodě, mě i mé rodině tady v Kanadě se naštěstí covid-19 vyhýbá obloukem. Zdravotně tedy velmi dobře, ale i u nás pozoruji dopad neustálého uzavírání společnosti a závazných zákazů a příkazů. Zejména je mi líto dvou mých dětí, které to opravdu nemají v současné době lehké. Prožívám to tedy stejně jako matky všude jinde, které především trápí osud a budoucnost svých vlastních dětí.

Lidovky.cz: Jak je na tom kanadské zdravotnictví?

Obdobně jako v Česku je v Kanadě dostupné veřejné zdravotnictví. Pokud ovšem nemáte velmi drahé zdravotní pojištění anebo dostatek finančních prostředků na nadstandardní péči, běžná úroveň a dostupnost je tu oproti českému zdravotnictví nesrovnatelně horší.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Ano, testování na covid-19 je v Kanadě bezplatné v případě, že máte nějaké symptomy onemocnění. Pokud potřebujete PCR test za účelem cestování, je potřeba si jej uhradit z vlastních prostředků. Cena se pohybuje kolem 200 kanadských dolarů za jeden test. Omezený počet antigenních testů bývá nárazově distribuován zdarma i přímo do kanadských domácností, zejména prostřednictví dětí ve školách.