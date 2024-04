Lahůdka pro milovníky architektury. Udělejte si výlet do pozdně secesního Liebiegova městečka v Liberci

Liberec nabízí tolik skvělých lákadel, že na Liebiegovo městečko většinou nezbude čas. Posuďte sami: s dětmi prostě musíte navštívit centrum Babylon s akvaparkem, lunaparkem a iQparkem, DinoPark a IQlandii, dospělí si vyberou historické centrum s radnicí a Valdštejnskými domky, fandové technických památek zamíří do Technického muzea.

A to ještě pořád zůstávají v záloze botanická zahrada, zoologická zahrada, muzea, galerie nebo třeba Liberecká výšina, romantická rozhledna s restaurací v podobě středověkého hradu.

Návrat do minulosti

Mezi libereckými památkami má Liebiegovo městečko výsadní postavení a současně roli Popelky: stojí dokonale stranou, a pokud ho chcete vidět, musíte si ho do plánů zařadit jako jasnou prioritu. Z centra města je to sem trochu z ruky, poblíž není nic, za čím by stálo jet lán světa. A přesto: půvabné místo, kde se zastavil čas, vás okouzlí a uchvátí. V jakémkoliv počasí budete procházet jeho uličkami a žasnout.

Historii jeho vzniku najdete třeba na webu Visitliberec.eu, a tak jen stručně: K elitě místních průmyslníků patřila zhruba od poloviny 19. století rodina Liebiegů, textilních podnikatelů a mecenášů. Pro své fabriky potřebovali spousty dělníků, o které se starali podobně vzorně jako o něco později třeba rodina Baťů ve Zlíně nebo Thonetů v Bystřici pod Hostýnem.

Poblíž továren tak začalo postupně vyrůstat zaměstnanecké městečko zvané Liebiegowo městečko. Jde o soubor domků, větších domů a hrázděných vil a vilek s loubími i bez nich v části města Perštýn. Kolonie byla vlastně vcelku soběstačným městečkem ve městě: byly tu školka a škola, kostel a hasičská zbrojnice, fungovaly tu i prádelny, hostince a obchody.

Do muzea za loutkami V Liberci je řada reprezentativních budov a k těm nejkrásnějším patří Oblastní galerie. Už deset let sídlí v budově bývalých městských lázní, které navrhl vídeňský architekt Petr Paul Brang, mimo jiné autor kolonády v Janských Lázních. Před několika týdny dala galerie všem svým fanouškům skvělý dárek: s jejími sbírkami se můžete seznámit bezplatně, protože vstupy do stálých expozic jsou zdarma. Hned naproti přes Masarykovu třídu stojí další krásná budova, Severočeské muzeum. Můžete se tam zajít podívat na výstavu Za hranice animace o filmech, v nichž hrají hlavní roli loutky. Výstavu připravil Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm, který bude v Liberci probíhat od 7. do 12. května 2024; program a podrobnosti najdete na webu anifilm.cz.

Nejznámější částí Liebiegova městečka je náměstí Pod Branou z let 1911–1912: kdo neviděl dům s věžičkou a neprošel jeho průjezdem po hrbolaté dlažbě, ten jako by tu nikdy nebyl. Jenže tím to rozhodně nekončí, a tak nelitujte kroků navíc a hledejte další hezké domečky – třeba ve Svatoplukově, Andělčině a Klicperově ulici, v Gollově, Mikulášské a Plátenické a také v ulicích Na Zátočí a na Příbramském náměstí.

Zrcadlový památník

S rodinou Liebiegů se ve městě setkáte na více místech. Blíž k centru města stojí luxusní rodinná vila Johanna Liebiega mladšího, která se po rekonstrukci proměnila na komunitní centrum Palác Liebieg. Nedaleko je starší Liebiegova vila zvaná též Zámeček, romantizující historizující stavba libereckého stavitele Adolfa Bürgera. Naproti v parku stojí zajímavý a ryze moderní Památník obětem komunismu. Je vyrobený z velkých zrcadel, takže si s ním i svými odrazy můžete pěkně pohrát, navíc z určitých úhlů je dokonce téměř neviditelný.

K novodobým lákadlům města patří také takzvaná kanálová ulička. To nezní nijak lákavě, pokud si nepředstavíte kanály jako v Benátkách, ale liberecká ulička je plná skutečných kanálů. Respektive kanálových poklopů zasazených v dlažbě; skutečných a funkčních kanálů je mezi nimi jen pár. Jaké to jsou a odkud do Liberce přicestovaly, zjistíte na webu Civilizace.info s virtuální sbírkou kanálových poklopů z celého světa. Pokud na svých cestách objevíte nějaký zajímavý kousek, můžete ho do liberecké sbírky připojit.