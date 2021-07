Lodě Lucernského jezera. Výlety za švýcarskými krásami mohou vypadat různě

Jezero Vierwaldstättersee, známější více jako Lucernské jezero, se nachází na úpatí Alp a zasahuje do 4 kantonů – Lucern, Untenwalden (dnes již rozdělený na Nidwalden a Obwalden), Uri a Schwyz, proto se mu také říká Čtyřkantonální jezero.

Lodě Lucernského jezera v kostce: Vzdálenost Lucernu z Prahy 7 hod 45 min

Na březích tohoto jezera leží nejen zajímavá města, ale i atraktivní výletní cíle, jako je například Pilatus, Rigi nebo Klewenalp. Mezi těmito destinacemi se tu dá poměrně rychle cestovat právě s loděmi Lucernského jezera, které vám bez problémů přepraví i kolo, v zimě lyže. My jsme se z Lucernu, který je nazýván perlou uprostřed Evropy, vydali na plavbu po jezeře moderní lodí Diamant. Už jen samotná plavba na této lodi může být pro někoho netradičním zážitkem, protože interiér i exteriér působí luxusně a skoro si přijdete, že jste navštívili čtyřhvězdičkový hotel.



Čas na lodi můžete strávit venku na palubě s kávou nebo drinkem, nebo se můžete naobědvat vevnitř v restauraci. Pro nás představovala ten den loď spíš zajímavý dopravní prostředek, který nás dostal z bodu A do bodu B, všimli jsme si ale, že někteří další účastníci zkrátka vyrazili „jen na oběd“, z lodi ani nevystupovali a užili prostě jen výletní plavbu s jídlem na talíři.

Vystoupili jsme v Beckenriedu, odkud vede kabinková lanovka na Klewenalp, o kterém jsme vám už loni reportovali. Z Klewenalpu se dá vydat do hor na cyklovýlet, pěší túru nebo na rodinný výlet, protože většina cest je v okolí hory zpevněná. Na horském kole doporučujeme cyklotrasu na Stockhütte, odkud můžete dolů k jezeru sjet po středně technickém trailu Choltaltrail (922) a zpátky do Beckenriedu je to už jen kousek po značené stezce.

Z Beckenriedu jsme se zpátky do Lucernu dostali parní lodí, která nás zaumje otevřenou klikovou skříní motorového pohonu. Tohle se tedy jen tak nevidí! Jen za naši plavbu se kliky 2x přelešťovaly, aby byly nablískané jak od Swarowski.

Interiér této lodi byl opakem Diamantu – umělé a skleněné prvky nahradilo dřevo a potahy a leccos vám mohlo přípomínat spíš návštěvu zámku než lodi. Dobová atmosféra nás tu nejvíc pohltila v hlavní restauraci, kde jsme obdivovali malovaný strop a vyřezávenou dřevěnou dekoraci mezi okny. Loď Diamant vyjíždí vždy v 10:12 z Lucernu a v Beckenriedu jste v 11:26. Z Beckenriedu zpět pak jede parník ve 13:32 a v Lucernu jste ve 14:47.

Druhý den jsme se z Lucernu vydali lodí Bürgenstock do stejnomenné zátoky. Tato loď sice nemá restauraci a celkově není tak luxusní jako Diamant, na zážitku to ovšem nijak neubírá – loď zaujme atypickým tvarem a posedět můžete opět vevnitř i venku. Loď vyjíždí z Lucernu každý den každou hodinu a do zátoky do trvá necelou půlhodinku. V zátoce Bürgenstock jsme navázali pozemní lanovkou, která nás vyvezla na horu Bürgenstock a kterou máte v ceně v rámci celodenního lístku.

Hned u výstupu z lanovky tu na vás číhá několik vyhlídek přímo na jezero a hned ta první má dokonce prosklenou podlahu, takže ještě víc umocňuje zážitek z výšky. Z Bürgenstocku jsme si dali asi půlhodinovou procházku po Felsenweg, tedy po skalní stezce, která nás dovedla k trochu netradničnímu výtahu Hammetschwand Lift. Zpáteční jízdenka na tento výtah vyjde dospělého na 18 CHF, dítě na 9 CHF. Výtah jede naprůměrou rychlostí a je prosklený, takže celou jízdu můžete pozorovat obrovskou vodní masu přímo pod vámi.

Výtah Hammetschwand Lift je nejvyšší venkovní výtah v Evropě a vytáhne vás až do výšky 1125 m na Dachspitze Liftturm. Odtud se dá udělat pěší výlet zpátky do resortu Bürgenstock, nebo si tu můžete posedět na venkovní tersásce horské hospůdky, kterou najdete přímo u výstupu z výtahu. My se zpátky do Bürgenstocku dostali stejnou cestou a do Lucernu stejnou lodí, která i zpátky jezdí každou hodinu.

Lodě na Lucernském jezeře nemají jen dopravní charakter, ale i zážitkový. V nabídce si můžete vybrat například z lodi „Grill&Chill“, kde si užijete grilování, z lodi „Brunch-Schiff“, která nabízí brunch nebo z lodi „Fajita-Schiff“, což je loď kde se podává mexické jídlo a kterou jsme si pro sobotní večer vybrali my. Na lodi byly zorganizované 4 různé bufety, které nabízely nejrůznější mexické speciality od tortil, přes nachos po chilli corn carne.

Nechybí samozřejmě předkrm a dezert. Loď Fajita vyplouvá z Lucernu každou sobotu v 19:30 a vrací se ve 21:42, takže na jezeře strávíte příjemné 2,5 hodiny se západem slunce, který si můžete vychutnávat u stolu při jídle nebo klidně na venkovní palubě za zvuku mexické hudby. Jízda na téhle llodi stojí 38 CHF, mexixké bufety můžete přikoupit za 52 CHF. Je potřeba také provést rezervaci, a to nejpozději do soboty 15 hod.

Samozřejmě za návštěvu stojí i samotné město Lucern, kterému se říká perla uprostřed Evropy. Mezi nejznámější místa patří například z smybol Lucernu kapličkový most Kapellbrücken nebo dojemný pomník lva Löwendenkmal věnovaný vojákům švýcarské gardy, kteří padli za francouzské revoluce. Velkým zážitkem je tu i jen touální se uličkami s domy zdobenými freskami.