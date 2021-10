Nejlepší fotografové z celého světa. Rakouský Baden pořádá největší venkovní festival fotografie

Baden bei Wien nedaleko Vídně bylo letos spolu s dalšími evropskými lázeňskými městy, mimo jiné i s našimi Karlovými Vary, Mariánskými a Františkovými lázněmi zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Mohlo by se zdát, že tohle město je jen další destinací určenou především seniorům, ale to by byl velký omyl. Baden už více než dvacet let nabízí vyžití pro všechny generace. A město vážně žije.



Snahu probudit v Badenu život napříč generacemi a ještě jej propojit s místními obyvateli začalo město uskutečňovat před více než dvaceti lety. Původně ospalé lázeňské sídlo se kromě horkých léčivých pramenů mohlo tenkrát pyšnit velkým rosariem v městském parku a kasinem.