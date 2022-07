NOMÁDI: 3 + 1 česko-slovenské expedice, které se právě teď vyplatí sledovat

Pojedu kamkoliv jen když je to dopředu.... To je heslo dvojice, která vyráží na cesty v letitém pick-upu Nissan Patrol K260 hardtop. Na korbu si postavili vlastní obytnou nástavbu. Po výpravách do Maroka (čtěte zde) na Iberský poloostrov (čtěte zde) a na Kavkaz v loňském roce (Gruzie, Arménie) letos vyrazili směr Írán. Ještě v Turecku Brumbálovi, jak svému expedičnímu vozu, upadlo levé zadní kolo.

Nicméně závadu se podařilo opravit a cestovatelé už vychutnávají vyhlášenou pohostinnost obyvatel Íránu. Postřehy z cesty sledujte na Facebooku ZDE.

Na soukromém facebookovém účtu ZDE, i na Instagramu ZDE.

Šalinou kolem světa. Vychovali děti, předali firmu a pořídili si Toyotu Land Cruiser. Nikoliv však navoněný poslední model, nýbrž starosvětskou „sedmdesátku“. Tedy hranaté auto, které se vyrábí desítky let prakticky nezměněné a u kterého kombinace klasického žebřinového rámu, tuhých náprav, listových pružin a naftového atmosférického šestiválce o obsahu 4,2 litru dává záruku, že bude fungovat prakticky kdekoliv. A také to dokazují (VÍCE ČTĚTE ZDE)

Po krátké letošní „rozcvičce“ v Bosně a Hercegovině otočili také směr Východ. Letní výpravu naplánovali do Moldavsko, Gruzie, Azerbajdžánu, Arménie a iráckého Kurdistánu. Jejich cestu sledujte na Facebooku ZDE. Vzhledem k vášni posádky pro chození po horách je vážně na co se těšit.

OverlandVAN. Někdo jede na svatební cestu do Mikulova a zabere mu týden. Někdo do Mongolska a na Sibiř a na líbánkách v divočině stráví půl roku. To je příběh Zuzany a Martina Remišových, kteří svoji svatební cestu (VÍCE ČTĚTE ZDE), strávili ve vlastnoručně navrženém expedičním speciálu Ford Bronco (o autě jsme psali ZDE)

Rodina se rozrostla, nicméně vášeň pro cestování a pro americká auta dvojici neopustila, takže si pořídili ojetou americkou sanitku, které má náhon na všechna čtyři kola a sloužila původně ve Švýcarsku. Interiér navrhli tak, aby vyhovoval pro pobyt čtyřčlenné posádky a v nejbližších dnech vyrážejí po vlastní ose směr Gruzie. Cestu můžete na Facebooku sledovat ZDE a na fotografie najdete na Instagramu ZDE. A pak že to s dětmi nejde!

Jaroslav Homolka a syn. Víte, co se stane s majitelem dodávky s náhonem na všechna čtyři kola, když mu upadne kardan u zadní nápravy? Majitel předokolky. Přesně taková technická závada postihla Mitsubishi L300, ve kterém před léty cestoval s rodinou po Středním Východě Jaroslav Homolka.

Kupodivu i takto „zraněný“ vůz se dovlekl po vlastní ose zpět do Česka. Letos však Bydlík 2.0, jak mitsubishi cestovatelé říkají, stíhal jeden technický problém za druhým. Takže dodávka se zvedací střechou zůstala doma a otec se synem vyrazili na motocyklu BMW směr Írán. „BMW GS 1200 místo plánovaného Bydlíku… a 30!dnů v sedle - Směr Jihovýchod Max „Bod obratu Irán Bandar Abbas, když to půjde „Poprvé Iráq“ cestou zpět, ale všechno, všechno je NEJISTÉ,“ popsal Jaroslav telegraficky itinerář cesty na Facebook. Jejich cestu sledujte ZDE.

