NOMÁDI: 1000 hodin práce mladé dvojice a z dodávky je garsonka na kolech

Nejdříve se musíme představit. Jsme Rasťo a Saša: dva mladí lidé, kteří se rozhodli opustit práci a trávit čas spolu uvnitř plechové „boudy“ s obytnou plochou sotva 8 metrů čtverečních. A to v nejproduktivnějším věku, kdy bychom měli hromadit peníze na vlastní dům, ve kterém bychom do konce života jen seděli, neboť bychom si už nic jiného nemohli dovolit. Úděl dnešní doby.

Tyto řádky možná nezní pro většinu lidí lákavě. My však máme jiný pohled a i proto jsme založili projekt Z domu s domom. Chceme ukázat hlavně mladým lidem, že život je o jiných hodnotách a do jisté míry záleží jen na nás, jak s ním naložíme.

Z domu s domom Cestování slovenské dvojice můžete sledovat na sociálních sítích.

Facebook: Z domu s domom Instagram: @zdomu.sdomom

Jak to vlastně všechno začalo? Byli jsme unaveni ze všednosti dní, hlavně těch pracovních. A uvědomovali jsme si, o co všechno nepoznané přicházíme, a zároveň jsme byli nastartovaní poznávat, učit se, pracovat na sobě. Rozhodli jsme se něco změnit. Po pár rozhovorech jsme se shodli, že musíme co nejlépe využít čas, kdy jsme mladí a bez větších závazků. Jako nejlepší nápad se nám jevilo cestování. Jelikož jsme náš „výlet“ plánujeme na 2 až 3 roky, potřebovali jsme najít nějakou finančně přijatelnou, ale zároveň pohodlnou formu cestování. Po zvážení všech pro a proti jsme jako nejlepší řešení viděli přestavbu dodávky vlastními silami na obytnou.

Hledání domova na kolech

Najít vhodnou dodávku k přestavbě však vůbec nebylo snadné. Dlouho jsme jen sledovali trh a snažili se vybrat dodávku v nejlepším stavu za co nejvýhodnější cenu. Takový výběr bývá omezený a když se naskytne příležitost, je třeba jednat rychle. Což jsme také udělali. Když jsme uviděli inzerát, hned jsme si ji rezervovali a vyrazili nakupovat přes celé Slovensko.

Zpátky jsme se už vezli na našem Fiatu Ducato se spolehlivým 2,3litrovým motorem a v největší velikosti L4H3 (více o rozměrech dodávek čtěte ZDE).

A tak přišla na řadu ta nejtěžší fáze. Přestavba. Neměli žádné zkušenosti s předěláváním dodávky, ale o autech a elektřině jsme už něco věděli. Určitě jsme se hodně inspirovali od jiných, ale v konečném důsledku bylo rozložení nábytku, design, ale i mnoho technických věcí, výsledkem naší kreativity. Přestavbě jsme věnovali neuvěřitelné množství volného času. Trvala rok a co se týče čisté práce, těžko to spočítat, ale mohlo to být přibližně 1000 pracovních hodin.

Snažili jsme se být perfekcionisté a přemýšlet nad každým detailem. Pokud bychom však někdy předělávali další dodávku, zřejmě bychom to zvládli za poloviční čas. Přitom jsme ještě stihli i spoustu jiných věcí. Zasnoubili jsme se, užívali si čas s přáteli, chodili do práce, vyráželi na výlety. Práce na dodávce byla pro nás také formou odpočinku a vždy nás bavila. Jsme vděční, že jsme se mohli přiučit novým dovednostem, které možná využijeme v budoucnosti.

A co jsme vlastně celý rok dělali? V první řadě bylo třeba vše vyčistit a ošetřit proti rzi. Následovalo izolování stěn, stropu a podlahy. Použili jsme 2 až 5 cm silnou vrstvu syntetického kaučuku a to takovým způsobem, abychom nebránili odtoku případného vodního kondenzátu. Také jsme prvotřídními materiály hlukově odizolovali kabinu pro větší komfort během jízdy.

Vařič s troubou

Co se týká elektřiny, tak dodávku jsme osadili 12V elektrickou soustavu složenou ze 100Ah baterie LiFePo4, 285W solárního panelu, regulátoru MPPT, regulátoru nabíjení z alternátoru a různých pojistek, DC odpojovačů, vypínačů a distribučních bloků. Dále máme v dodávce 100litrovou nádrž na čistou vodu, kterou tlakové čerpadlo dopravuje přes plynový průtokový ohřívač do dřezové baterie a sprchy. V zadní části je také ventil pro připojení hadice, například pro mytí našich skládacích kol a člunu. Odpadní nádrž jsme vyráběli sami a umístili jsme ji pod dodávku.

Na nábytek jsme zvolili lehké topolové a březové překližky, na obložení stěn jsme použili smrkové palubky a ze smrkových latí jsme vyrobili postel 140x190cm. Ze surovin uskladněných v 85l kompresorové lednici dokážeme na plynovém sporáku s troubou připravit chutná jídla úplně stejně jako doma. Podáváme je na skládacím epoxidovém stole vlastní výroby.

Máme také sprchový kout, který tvoří nerezová vanička a stěny obložené PVC podlahovou krytinou. Když se zrovna nesprchujeme, máme tam uložené chemické WC. O teplo v dodávce se nám stará nezávisle naftové tání Eberspächer. Rekuperaci vzduchu máme vyřešenou střešním oknem Dometic Mini Heki a ventilátorem Maxxfan, který můžeme používat i za deště.

Momentálně jsme teprve na začátku cesty po Evropě, takže si zvykáme na tenhleživotní styl. Sbíráme zkušenosti, učíme se hledat vhodná místa pro přenocování či pro doplnění vody, ale zatím se nám daří a hodnotíme to velmi pozitivně. Snažíme se také dokumentovat naše zážitky, abychom si na ně dokázali vzpomenout i v budoucnosti. Co bude s dodávkou a našimi životy po návratu domů? Upřímně, necháme se překvapit. Chtěli bychom se usadit a založit rodinu. Přece jen naše dodávka ještě alespoň jednoho malého cestovatele zvládne. V budoucnosti uvažujeme i nad jejím příležitostným pronájmem, aby nezůstala nevyužitá.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří nám pomohli s přestavbou a také těm, kteří nám drželi palce.