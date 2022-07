NOMÁDI: Průvodce pro začátečníky. Čtyři užiteční pomocníci v mobilu, se kterými se neztratíte

Když se Středoevropan po dvou dnech a 1500 kilometrech v autě konečně překulí přes hranice do Španělska, první věc, kterou opravdu chce, je zaparkovat u moře a projít se po pláži. Přesně to jsme udělali u španělské obce Roses. Parkovací místo jsme našli na českém serveru Mapy.cz na souřadnicích 42.2505825N, 3.2437881E.

Proč používáme zrovna tuhle aplikaci? Hlavní výhoda je, že se mapy dají stáhnout do mobilu a využívat je, i když mobil není připojený k síti. Navíc u velkých zemí, jako právě třeba Španělsko, si můžete ve svém zařízení uložit jen ty regiony, které skutečně navštívíte. Pro představu: celé offline mapové pokrytí Španělska se skládá z 19 map a v mobilu zabere 2,39 giga. Na Iberském poloostrově jsme si ověřili, že se na tyto podklady dá spolehnout i při pěší turistice, protože v „turistickém“ módu jsou zakresleny pěší a cyklistické trasy.

„Možná by několik desítek lidí bylo ochotných sdílet přes aplikaci svoje dobrá kempovací místa,“ napadlo Francouze Bertranda Fichtera. Psal se začátek minulého desetiletí a o masové módě života v dodávkách a cestování obytňáky se nikomu ani nesnilo. Z Fichterova nápadu vznikla nejrozšířenější „nomádská“ aplikace vůbec: Park4Night.

První verze se objevila na konci roku 2011. O tři roky později už existovaly i stejnojmenné webové stránky. Park4Night je skvělý pomocník díky recenzím ostatních cestovatelů: najdete si místo, kde chcete přespat a pak si ověříte, jak jej hodnotili ostatní cestovatelé. Zvyšujete tak svoji šanci, že se vyhnete nepříjemným nočním překvapením. Nejlepší místa jsou dnes v aplikaci uzamčená a detaily o nich si přečtou jen platící uživatelé. Nicméně v kombinaci s off-line Mapami.cz se tyto „best spoty“ dají snadno dohledat a proklepnout.

Dobrá předpověď počasí je základ. Pokud se na cestách věnujete i sportům, platí to dvojnásobně. A pokud jsou to vodní sporty, kde klíčovou roli hraje vítr a vlny, tak si do mobilu stáhněte aplikaci Windy.com. Ač to název ani nenaznačuje, Windy je česká aplikace pro celosvětovou předpověď počasí. Na počátku se soustředila na zobrazení proudění větru, později tvůrci přidali další meteorologické ukazatele, meteoradar a předpověď počasí podle několika modelů. Windy provozuje Ivo Lukačovič, zakladatel Seznam.cz.

Práce na cestách - bez pořádné kávy nefunguje ani kancelář pod širým nebem

Posledním „nomádským“ přírůstkem v mobilu je aplikace Camperguru. Za ní stojí digitální nomád a IT odborník Víťa Válka, fotograf Jakub Zdechovan a blockchainový specialista Alex Preukschat. Všechny spojuje vášeň pro cestování obytným autem. Po letech toulek Evropou shromáždili kolekci doporučených míst pro cestovatele.

Camperguru má ambici stát se „michelinským“ průvodcem pro karavaning a před pár dny poslala do světa mobilní aplikaci, která umí na základě polohy uživatele zobrazit doporučená místa na stání či je filtrovat podle zájmu. Pro digitální nomády má dokonce kolekci parkovacích míst s vyhrazenými pracovními zónami, coworkingovými prostory, rychlou wifi na místě (alespoň 5 MB uploadu / 10 MB downloadu - mimo recepci), nebo rozumným příjmem mobilního datového signálu (LTE) pro používání vlastního hotspotu. VÍCE ČTĚTE ZDE.

Pojištění v mobilu „Pomocníkem v mobilu je i online platforma Vansafe. Pojištění, které potřebujete na cestu, si tu poskládáte jako stavebnici podle svých potřeb a stejně jednoduše ho i zaplatíte. Všechny dokumenty pak najdete uložené ve své klientské zóně, takže je máte po ruce, ať už jste kdekoliv,“ doporučuje Martina Sobotová z platformy Vansafe, která se specializuje na pojištění obytných aut. „Kromě povinného ručení či havarijního pojištění nezapomeňte na cesty přibrat i velkorysé cestovní pojištění na míru karavanistům. A pokud cestujete s autem z půjčovny, hodí se pojištění kauce, kterou skládáte při pronájmu, či pojištění storna,“ doplňuje Sobotová z Vansafe.

